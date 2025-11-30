ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιατί η Πάφος FC συνεχίζει να μεγαλώνει

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Γιατί η Πάφος FC συνεχίζει να μεγαλώνει

Η Πάφος FC συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας μια εξαιρετική εικόνα στη League Phase του Champions League. Ωστόσο, το πλέον σημαντικό είναι ότι ενώ η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο βλέπει στα μάτια τους μεγάλους της αντιπάλους και παλεύει για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ταυτόχρονα διατηρεί υψηλές επιδόσεις και στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα σύνολο που κάνει συνεχώς βήματα προόδου.

Το να κρατά μια κυπριακή ομάδα δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη δεν είναι εύκολο πράγμα! Μάλιστα, όταν το… ένα καρπούζι είναι το Chmapions League, τότε μιλάμε πραγματικά για κατόρθωμα!

Είναι σημαντικό ότι κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση φέρνει πολύτιμες εμπειρίες για τους κυανόλευκους. Οι ταχύτητες, οι εντάσεις και η πίεση στο Champions League είναι διαφορετικές από ό,τι στο εγχώριο πρωτάθλημα και η Πάφος FC ανταποκρίνεται με ωριμότητα.

Μέσα από αυτές τις προκλήσεις, η ομάδα βελτιώνει τη συνοχή και τις αντοχές της και αποκτά τον απαραίτητο χαρακτήρα που θα τη βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Το φετινό ταξίδι στην Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα, σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να μεγαλώσει κι άλλο και να αποκτήσει τη νοοτροπία που θα την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες στο μέλλον. Στην Πάφος FC φαίνεται να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η λύτρωση της Πάφου στο 90+5΄

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δείχνει πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ελ Κααμπί απέτρεψε την «γκέλα» για τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Θρίλερ στο «Αμμόχωστος» και λύτρωση... κορυφής στο 90+5΄ για την Πάφο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Bρήκε ξανά τον... δρόμο η Ίντερ με υπογραφή Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Απόλλων 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της ΑΕΛ στο «Alphamega»

ΑΕΛ

|

Category image

Ανάσα για Λίβερπουλ και... Σλοτ, άνοιξε λογαριασμό ο Τζίμας στην Μπράιτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε ξανά: Χαμένο πέναλτι ο Πέπε; Γκολ ο Σούνιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για το ντέρμπι με την ΑΕΛ με δύο αλλαγές

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες πως εμπλέκεται στην αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πρώτο μετά τα σερί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σουάρες: «Στον Άγιαξ με φώναζαν χοντρό, σε Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα μου επιτέθηκαν…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη