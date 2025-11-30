Πρωτιές για Τοφή και Παναγιώτου στο Παγκύπριο Ανώμαλου Δρόμου

Με αρκετά καλό αριθμό συμμετοχών πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου 2025, το Παγκύπριο Πρωτάθλημα σε Ανώμαλο Δρόμο. Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Δάσος της Αθαλάσσας βοήθησε όλους τούς αθλητές και αθλήτριές μας των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, κάθε ηλικίας, να κάνουν αρκετά καλό αγώνα και να τον απολαύσουν. Άλλωστε, η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι από αυτές που αξιοποιούν όλοι και όλες στη διάρκεια της προετοιμασίας τους, για να κάνουν ένα καλό ξεμούδιασμα από τη βαριά προπόνηση και να δουν πόσο πιο γρήγορα είναι τα πόδια τους, σε δύσκολο έδαφος με ιδιαιτερότητες.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, στα 10 χιλιόμετρα των ανδρών, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Τοφή τού Γ.Σ. Ευαγόρας Αμμοχώστου, σε 32 λεπτά και 07 δευτερόλεπτα, δείχνοντας πως παραμένει σταθερά γρήγορος στις μεγάλες αποστάσεις. Ο Τοφή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ο ίδιος την προπονητική του καθοδήγηση, θα μας εκπροσωπήσει στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2025 στην πόλη Λαγκόα τής Πορτογαλίας.

Στις γυναίκες, υπήρξε η ευχάριστη δυναμική επιστροφή τής Μερόπης Παναγιώτου του Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας, η οποία, μετά το φανταστικό για την ίδια 2021 όταν είχε πολλαπλές ατομικές επιδόσεις και παγκύπρια ρεκόρ, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς, όμως δεν τα έβαλε κάτω και με υπομονή και επιμονή, επανήλθε στην αγωνιστική δράση. Και το ευχάριστο είναι πως έτρεξε τα 4 χιλιόμετρα, χωρίς σημαντικές ενοχλήσεις στο σώμα της. Η αθλήτρια τού Σπύρου Σπύρου, η οποία ήταν νικήτρια και το 2021, τερμάτισε στην πρώτη θέση σε 14 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.

Στις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες, υπήρχε αρκετά καλός ανταγωνισμός, με κάποιες κούρσες να κρίνονται στον τερματισμό. Νικητής στους Έφηβους ήταν ο Νικόλας Κωνσταντίνου (ΓΣΟ), στους Παίδες ο Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (ΓΣΟ) και στα Αγόρια ο Ρένος Κωμοδρόμος (ΓΣΚ). Νικήτρια στις Νεάνιδες ήταν η Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ), στις Κορασίδες η Μαρίλια Αντωνίου (ΓΣΚ) και στα Κορίτσια η Δέσποινα Λεμονάρη (ΓΣΚ). Σε ό,τι αφορά τούς νικητές στην ομαδική βαθμολογία, από τρεις πρωτιές είχαν οι Γυμναστικοί Σύλλογοι Παγκύπρια Λευκωσίας και Κοροίβου Πάφου.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

10ΧΜ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γεώργιος Τοφή (ΓΣΕ) 32:07

(2) Χρύσανθος Χρυσάνθου (ΓΣΚ) 33:50

(3) Ανδρέας Προδρόμου (ΓΣΕ) 33:58

ΟΜΑΔΙΚΟ: ΓΣ Κόροιβος 19β.

4ΧΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μερόπη Παναγιώτου (ΓΣΠ) 14.34

(2) Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (ΓΣΠ) 15:33

(3) Ελένη Ιωάννου (ΓΣΠ) 15:40

ΟΜΑΔΙΚΟ: ΓΣ Παγκύπρια 6β.

6ΧΜ ΕΦΗΒΩΝ (Κ20)

(1) Νικόλας Κωνσταντίνου (ΓΣΟ) 20:30

(2) Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ) 22:08

(3) Μπέντσε Κόβακτς (ΓΣΠ) 23:38

ΟΜΑΔΙΚΟ: ΓΣ Παγκύπρια 19β.

3ΧΜ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Κ20)

(1) Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ) 12:06

(2) Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (ΓΣΠ) 12:12

(3) Ζωή Φιλίππου (ΓΣΚ) 13:17

ΟΜΑΔΙΚΟ: ΓΣ Κόροιβος 8β.

3ΧΜ ΠΑΙΔΩΝ (Κ18)

(1) Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (ΓΣΟ) 9:55

(2) Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (ΓΣΠ) 10:26

(3) Αλεξάντρ Νασέκιν (ΓΣΚ) 10:28

ΟΜΑΔΙΚΟ: ΓΣ Παγκύπρια 17β.

2ΧΜ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

(1) Μαρίλια Αντωνίου (ΓΣΚ) 7:25

(2) Ηλιάνα Νικόλοβα (ΓΣΠρ) 7:29

(3) Ολβία Ιωάννου (ΓΣΠ) 7:30

ΟΜΑΔΙΚΟ: ΓΣ Κόροιβος 12β.

1.500Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)

(1) Ρένος Κωμοδρόμος (ΓΣΚ) 4:52

(2) Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης (ΓΣΠ) 4:52.5

(3) Στυλιανός Αθανασίου (ΓΣΠ) 4:54

1.500Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)

(1) Δέσποινα Λεμονάρη (ΓΣΚ) 5:40

(2) Πολίνα Κουκίνα (ΓΣΚ) 5:40.5

(3) Παναγιώτα Μιχαηλίδου (ΓΣΟ) 5:44

* Τα πλήρη αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2025/CYP/cc24-0053/event/