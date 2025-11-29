Tα φώτα στο Αγία Ναπα - Καρμιώτισσα, «ύπουλη» έξοδος για Ομόνοια 29Μ

Συνέχεια με πέντε αγώνες στη Β΄ Κατηγορία στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής που ξεκίνησε την Παρασκευή με δύο αναμετρήσεις. Η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε την 9η νίκη της σε δέκα αναμετρήσεις μετά το 2-1 επί της ΠΑΕΕΚ ενώ ο Διγενής Μόρφου επικράτησε με 3-2 του Χαλκάνορα και «πέταξε» στην 4η θέση.

Τα φώτα πέφτουν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγία Νάπα και Καρμιώτισσα, δύο ομάδων που έχουν στην... ατζέντα τους, την άνοδο. Οι γηπεδούχοι είναι στην 3η θέση με 18 βαθμούς ενώ η ομάδα των Πολεμιδιών στην 5η με δύο βαθμους λιγότερους (16β.).

Από εκεί και πέρα, «ύπουλη» έξοδο έχει η Ομόνοια 29ης Μαΐου που φιλοξενείται από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος στην προσπάθεια για άνοδο.

Σάββατο (14:30)

Αχ./Ονήσιλος-ΜΕΑΠ

Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος

Αγία Νάπα-Καρμιώτισσα

Ηρακλής-ΑΣΙΛ

ΑΠΕΑ Ακρ.-Ομόνοια 29Μ

Κυριακή (14:30)

Δόξα-ΑΕΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Nέα Σαλαμίνα 28

2. Δόξα 19

3. Αγία Νάπα 18

4. Διγενής Μόρφου 17

5. Καρμιώτισσα 16

6. Ομόνοια 29Μ 15

7. ΠΑΕΕΚ 14

8. ΜΕΑΠ 11

9. ΑΠΕΑ 11

10. Εθνικός Λατσιών 11

11. ΑΣΙΛ 11

12. Σπάρτακος 10

13. Χαλκάνορας 10

14. Ηρακλής Γερ. 7

15. ΑΕΖ 5

16. Αχ./Ονήσιλος 1