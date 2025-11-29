ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tα φώτα στο Αγία Ναπα - Καρμιώτισσα, «ύπουλη» έξοδος για Ομόνοια 29Μ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tα φώτα στο Αγία Ναπα - Καρμιώτισσα, «ύπουλη» έξοδος για Ομόνοια 29Μ

Δεν έχει φρένο η Νέα Σαλαμίνα στη Β΄ Κατηγορία.

Συνέχεια με πέντε αγώνες στη Β΄ Κατηγορία στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής που ξεκίνησε την Παρασκευή με δύο αναμετρήσεις. Η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε την 9η νίκη της σε δέκα αναμετρήσεις μετά το 2-1 επί της ΠΑΕΕΚ ενώ ο Διγενής Μόρφου επικράτησε με 3-2 του Χαλκάνορα και «πέταξε» στην 4η θέση.

Τα φώτα πέφτουν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγία Νάπα και Καρμιώτισσα, δύο ομάδων που έχουν στην... ατζέντα τους, την άνοδο. Οι γηπεδούχοι είναι στην 3η θέση με 18 βαθμούς ενώ η ομάδα των Πολεμιδιών στην 5η με δύο βαθμους λιγότερους (16β.).

Από εκεί και πέρα, «ύπουλη» έξοδο έχει η Ομόνοια 29ης Μαΐου που φιλοξενείται από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος στην προσπάθεια για άνοδο.

Σάββατο (14:30)

Αχ./Ονήσιλος-ΜΕΑΠ

Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος

Αγία Νάπα-Καρμιώτισσα

Ηρακλής-ΑΣΙΛ

ΑΠΕΑ Ακρ.-Ομόνοια 29Μ

Κυριακή (14:30)

Δόξα-ΑΕΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Nέα Σαλαμίνα 28 

2. Δόξα 19

3. Αγία Νάπα 18 

4. Διγενής Μόρφου 17

5. Καρμιώτισσα 16

6. Ομόνοια 29Μ 15

7. ΠΑΕΕΚ 14 

8. ΜΕΑΠ 11 

9. ΑΠΕΑ 11

10. Εθνικός Λατσιών 11

11. ΑΣΙΛ 11

12. Σπάρτακος 10

13. Χαλκάνορας 10

14. Ηρακλής Γερ. 7

15. ΑΕΖ 5

16. Αχ./Ονήσιλος 1 

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σπουδαία Μονακό, ανάγκασε την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρώτη εγχώρια ήττα της μετά από 2 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μαυροπράσινη απόδραση από το Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτό το σημαντικό γρανάζι έμεινε εκτός αποστολής του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Ευελπιστούμε να σπάσει το ρόδι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

BINTEO: Ο... μίδας Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα η Σίτι με ήρωα Φόντεν και συνέχισε το κυνήγι της Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική συνεργασία: Ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Βιεϊρίνια κρατούσε το κλειδί της απόδρασης στο Δασάκι και σπουδαίο διπλό για Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο τρομερός στη Λεμεσό Άρης «καθάρισε» εύκολα την Ένωση και πέταξε στην κορυφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ντέρμπι - Οι απόντες

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη