ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποθέωση από την «A Bola» για τον «Έλληνα Θεό» Βαγγέλη Παυλίδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποθέωση από την «A Bola» για τον «Έλληνα Θεό» Βαγγέλη Παυλίδη

Σύνθημα στα χείλη των φίλων της Μπενφίκα ο Έλληνας φορ.

Ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη με τα χρώματα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που σκόραρε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα (29/11) για να υπογράψει την ανατροπή (2-1) της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 27χρονος διεθνής έφτασε τα 10 γκολ στην πορτογαλική λίγκα και συνολικά τα 16 σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Αετών», κερδίζοντας δικαιολογημένα την αποθέωση της A Bola. Το διάσημο πορτογαλικό μέσο έβαλε τον Παυλίδη στο πρωτοσέλιδό του, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα κομμάτι στην ιστοσελίδα, με τίτλο «Υπάρχει ένας άλλος Έλληνας Θεός».

Δίνοντάς του το... άτυπο βραβείο του MVP, η σελίδα της Ιβηρικής έγραψε τα καλύτερα λόγια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν πάντα διαθέσιμος, έτρεξε όσο λίγοι και... αγωνίστηκε ως μέσος, εξτρέμ και επιθετικός, θέλοντας να αναδείξει τη συνεισφορά του στην ομάδα του Special One.

«Πάντα διαθέσιμος για υποδοχή και γύρισμα, πάντα διαθέσιμος για υποδοχή και πάσα, σχεδόν πάντα με την πλάτη γυρισμένη στο τέρμα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε δύο ευκαιρίες για σουτ στα πρώτα 45 λεπτά: μια κεφαλιά για να διορθώσει το άστοχο σουτ του Άουρνες στο 26ο λεπτό, δύο λεπτά αργότερα έστειλε την μπάλα με κεφαλιά, αλλά προς τον Κάικε.

Γενναιόδωρος, έμεινε στο παιχνίδι, διαθέσιμος, έτρεξε όσο λίγοι άλλοι για να πιέσει τη Νασιονάλ στην πρώτη φάση της ανάπτυξης και, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο, τη στιγμή της αλήθειας, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Μια ποιοτική κίνηση στο 63ο λεπτό, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους πριν σουτάρει για άλλη μια απόκρουση του Κάικε, στη συνέχεια δούλεψε πολύ καλά την κίνηση που ο Πρεστιάνι μετέτρεψε σε 1-1. Ήταν μέσος, εξτρέμ και επιθετικός και τελείωσε άξια με τη δόξα με το 2-1».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η λύτρωση της Πάφου στο 90+5΄

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δείχνει πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ελ Κααμπί απέτρεψε την «γκέλα» για τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Θρίλερ στο «Αμμόχωστος» και λύτρωση... κορυφής στο 90+5΄ για την Πάφο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Bρήκε ξανά τον... δρόμο η Ίντερ με υπογραφή Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Απόλλων 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της ΑΕΛ στο «Alphamega»

ΑΕΛ

|

Category image

Ανάσα για Λίβερπουλ και... Σλοτ, άνοιξε λογαριασμό ο Τζίμας στην Μπράιτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε ξανά: Χαμένο πέναλτι ο Πέπε; Γκολ ο Σούνιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για το ντέρμπι με την ΑΕΛ με δύο αλλαγές

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες πως εμπλέκεται στην αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πρώτο μετά τα σερί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σουάρες: «Στον Άγιαξ με φώναζαν χοντρό, σε Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα μου επιτέθηκαν…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη