Αποθέωση από την «A Bola» για τον «Έλληνα Θεό» Βαγγέλη Παυλίδη

Ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη με τα χρώματα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που σκόραρε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα (29/11) για να υπογράψει την ανατροπή (2-1) της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 27χρονος διεθνής έφτασε τα 10 γκολ στην πορτογαλική λίγκα και συνολικά τα 16 σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Αετών», κερδίζοντας δικαιολογημένα την αποθέωση της A Bola. Το διάσημο πορτογαλικό μέσο έβαλε τον Παυλίδη στο πρωτοσέλιδό του, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα κομμάτι στην ιστοσελίδα, με τίτλο «Υπάρχει ένας άλλος Έλληνας Θεός».

Δίνοντάς του το... άτυπο βραβείο του MVP, η σελίδα της Ιβηρικής έγραψε τα καλύτερα λόγια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν πάντα διαθέσιμος, έτρεξε όσο λίγοι και... αγωνίστηκε ως μέσος, εξτρέμ και επιθετικός, θέλοντας να αναδείξει τη συνεισφορά του στην ομάδα του Special One.

«Πάντα διαθέσιμος για υποδοχή και γύρισμα, πάντα διαθέσιμος για υποδοχή και πάσα, σχεδόν πάντα με την πλάτη γυρισμένη στο τέρμα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε δύο ευκαιρίες για σουτ στα πρώτα 45 λεπτά: μια κεφαλιά για να διορθώσει το άστοχο σουτ του Άουρνες στο 26ο λεπτό, δύο λεπτά αργότερα έστειλε την μπάλα με κεφαλιά, αλλά προς τον Κάικε.

Γενναιόδωρος, έμεινε στο παιχνίδι, διαθέσιμος, έτρεξε όσο λίγοι άλλοι για να πιέσει τη Νασιονάλ στην πρώτη φάση της ανάπτυξης και, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο, τη στιγμή της αλήθειας, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Μια ποιοτική κίνηση στο 63ο λεπτό, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους πριν σουτάρει για άλλη μια απόκρουση του Κάικε, στη συνέχεια δούλεψε πολύ καλά την κίνηση που ο Πρεστιάνι μετέτρεψε σε 1-1. Ήταν μέσος, εξτρέμ και επιθετικός και τελείωσε άξια με τη δόξα με το 2-1».