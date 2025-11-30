Έτοιμη για... εκτόξευση η ΑΕΛ που θα την στείλει στην εξάδα

To διπλό στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ (1-2) έφερε ενθουσιασμό στην ΑΕΛ, που για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν κατάφερε να κολλήσει δεύτερο σερί τρίποντο, καθώς είχε προηγηθεί και η εντός έδρας νίκη επί της Ένωσης (3-0).

Γενικότερα υπάρχει μία βελτίωση και στην απόδοση της ομάδας επί ημερών του Ούγκο Μάρτινς και επιθυμία είναι να δοθεί συνέχεια και στο αποψινό (19:00) ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Αναμφίβολα, μία ενδεχόμενη επιτυχία, θα επαναφέρει τους γαλαζοκίτρινους δυναμικά στη διεκδίκηση μίας θέσης στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα, αφού η διαφορά θα... εκμηδενιστεί.

Αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ έχει 16 βαθμούς και βρίσκεται στην έβδομη θέση, τρεις πίσω από τον Απόλλωνα που είναι έκτος με 19 βαθμούς. Πέραν φυσικά του κομματιού που αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή, μία νίκη σε βάρος του συμπολίτη είναι και θέμα γοήτρου και σαφώς προσθέτει πόντους και στον τομέα της ψυχολογίας.

Στα θετικά για τον προπονητή της ΑΕΛ είναι το γεγονός ότι έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι εκτός αποστολής οι Ζράντι, Τομαλά, Ουεντραόγκο και Νεοφύτου, οι οποίοι όμως έχουν ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Άλλωστε ο τελευταίος κουβαλά μακροχρόνιο τραυματισμό.