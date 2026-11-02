Δεν άντεξε ο Τούτιτς

Η κακή εκκίνηση της ΜΕΑΠ στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας, με μόλις ένα βαθμό στις πρώτες έξι αγωνιστικές, έφερε και εξελίξεις με τη διακοπή της συνεργασίας με τον Νεντίμ Τούτιτς.

Η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της, κοινή συναινέσει, με τον προπονητή Νεντίμ Τούτιτς.

Ευχαριστούμε τον Νεντίμ για τη συνεργασία, την προσπάθεια και την προσφορά του στη ΜΕΑΠ.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο μέλλον!».