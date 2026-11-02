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ΦΩΤΟ: 70 χρόνια Εθνικός Λατσιών, μία ιστορία που συνεχίζεται...

ΓΗΠΕΔΟ

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Συγκινητικές στιγμές με τις μνήμες να ξαναζωντανεύουν.

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (30/10), η πανηγυρική επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Λατσιών.

Στο πλαίσιο της βραδιάς παρουσιάστηκε ο επετειακός τόμος των 70 χρόνων και το ιστορικό αφιερωματικό βίντεο, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η απόδοση τιμής στα τρία μέλη του σωματείου, Δημήτρη Σταύρου, Αγαθάγγελο Αγαθαγγέλου και Γεώργιο Παπαχρίστου, που συνδέθηκαν με τις θυσίες της τουρκικής εισβολής του 1974. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη σε επτά δεκαετίες ιστορίας, προσφοράς και αγάπης για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνία η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη

«Η ιστορία μας ζωντάνεψε μέσα από τις ποδοσφαιρικές φανέλες τριών γενεών, τιμώντας όσους φόρεσαν και τίμησαν το έμβλημα του Εθνικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους επίσημους προσκεκλημένους, τους εκπροσώπους των θεσμών, τους χορηγούς, τους συνεργάτες και όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική επέτειο.Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της ξεχωριστής βραδιάς. 70 χρόνια περηφάνιας, αγώνων και προσφοράς.Η ιστορία μας δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται…», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου.

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