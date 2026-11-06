Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 9ης και 10ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ σας ενημερώνει για το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της 9ης και της 10ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
9η αγωνιστική
Σάββατο 28.11.2026
14:30 Αγία Νάπα – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cytavision)
14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ακρίτας Χλώρακας
14:30 Αναγέννηση Δερύνειας – ΜΕΑΠ
14:30 Χαλκάνορας – ΑΕΠ Πολεμιδιών
14:30 ΑΣΙΛ Λύσης – Ερμής Αραδίππου (Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας)
14:30 Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Άχνας
14:30 ΕΝ Παραλιμνίου – Σπάρτακος Κιτίου
Κυριακή 29.11.2026
14:30 Δόξα Κατωκοπιάς – Διγενής Μόρφου (απευθείας από τη Cytavision)
10η αγωνιστική
Παρασκευή 04.11.2026
19:00 Σπάρτακος Κιτίου – Δόξα Κατωκοπιάς / «Αμμόχωστος – Επιστροφή» (απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο 05.11.2025
14:30 Εθνικός Άχνας – ΕΝ Παραλιμνίου (απευθείας από τη Cytavision)
14:30 Ακρίτας Χλώρακας – Διγενής Μόρφου
14:30 Ερμής Αραδίππου – Ηρακλής Γερολάκκου
14:30 ΠΑΕΕΚ – ΑΣΙΛ Λύσης
14:30 ΑΕΠ Πολεμιδιών – Αγία Νάπα
14:30 ΜΕΑΠ – Χαλκάνορας
14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αναγέννηση Δερύνειας