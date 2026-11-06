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Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 9ης και 10ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΚΟΠ σας ενημερώνει για το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της 9ης και της 10ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

9η αγωνιστική

Σάββατο 28.11.2026

14:30 Αγία Νάπα – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cytavision)

14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ακρίτας Χλώρακας

14:30 Αναγέννηση Δερύνειας – ΜΕΑΠ

14:30 Χαλκάνορας – ΑΕΠ Πολεμιδιών

14:30 ΑΣΙΛ Λύσης – Ερμής Αραδίππου (Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας)

14:30 Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Άχνας

14:30 ΕΝ Παραλιμνίου – Σπάρτακος Κιτίου

Κυριακή 29.11.2026

14:30 Δόξα Κατωκοπιάς – Διγενής Μόρφου (απευθείας από τη Cytavision)

10η αγωνιστική

Παρασκευή 04.11.2026

19:00 Σπάρτακος Κιτίου – Δόξα Κατωκοπιάς / «Αμμόχωστος – Επιστροφή» (απευθείας από τη Cytavision)

Σάββατο 05.11.2025

14:30 Εθνικός Άχνας – ΕΝ Παραλιμνίου (απευθείας από τη Cytavision)

14:30 Ακρίτας Χλώρακας – Διγενής Μόρφου

14:30 Ερμής Αραδίππου – Ηρακλής Γερολάκκου

14:30 ΠΑΕΕΚ – ΑΣΙΛ Λύσης

14:30 ΑΕΠ Πολεμιδιών – Αγία Νάπα

14:30 ΜΕΑΠ – Χαλκάνορας

14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αναγέννηση Δερύνειας

 

 

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