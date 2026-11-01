Έκλεισε με άσφαιρο συμβιβασμό η 6η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δεύτερη ισοπαλία στο πρωτάθλημα για Διγενή Μόρφου και ΑΣΙΛ.
Δεν υπήρξε νικητής στο προσφυγικό ντέρμπι ανάμεσα σε Διγενή Μόρφου και ΑΣΙΛ.
Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στο 0-0, παιχνίδι με το οποίο έκλεισε η 6η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας που βρίσκει την Ένωση να προπορεύεται, έχοντας μικρή απόσταση από Εθνικό Άχνας, ΠΑΕΕΚ και Δόξα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Δόξα - Ηρακλής Γερ. 4-1
Ερμής - Αναγέννηση Δερ. 1-2
AEΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ 2-0
ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ. 3-1
Εθνικός Άχνας - Χαλκάνορας 2-0
Σπάρτακος - Αγία Νάπα 0-0
Ακρίτας - Ένωση 0-1
Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ 0-0
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ένωση 16
2. Εθνικός Άχνας 15
3. ΠΑΕΕΚ 15
4. Δόξα 14
5. ΑΠΕΑ Ακρ. 11
6. Ερμής 9
7. ΑΣΙΛ 9
8. Ακρίτας Χλ. 6
9. Αναγέννηση Δερ. 6
10. ΑΕΠ Πολεμιδιών 6
11. Διγενής Μ. 6
12. Αγία Νάπα 5
13. Ηρακλής Γερ. 5
14. Χαλκάνορας 5
15. Σπάρτακος 5
16. ΜΕΑΠ 1