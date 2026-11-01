Έκλεισε με άσφαιρο συμβιβασμό η 6η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας

Δεν υπήρξε νικητής στο προσφυγικό ντέρμπι ανάμεσα σε Διγενή Μόρφου και ΑΣΙΛ.

Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στο 0-0, παιχνίδι με το οποίο έκλεισε η 6η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας που βρίσκει την Ένωση να προπορεύεται, έχοντας μικρή απόσταση από Εθνικό Άχνας, ΠΑΕΕΚ και Δόξα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Δόξα - Ηρακλής Γερ. 4-1

Ερμής - Αναγέννηση Δερ. 1-2

AEΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ 2-0

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ. 3-1

Εθνικός Άχνας - Χαλκάνορας 2-0

Σπάρτακος - Αγία Νάπα 0-0

Ακρίτας - Ένωση 0-1

Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ 0-0

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ένωση 16

2. Εθνικός Άχνας 15

3. ΠΑΕΕΚ 15

4. Δόξα 14

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 11

6. Ερμής 9

7. ΑΣΙΛ 9

8. Ακρίτας Χλ. 6

9. Αναγέννηση Δερ. 6

10. ΑΕΠ Πολεμιδιών 6

11. Διγενής Μ. 6

12. Αγία Νάπα 5

13. Ηρακλής Γερ. 5

14. Χαλκάνορας 5

15. Σπάρτακος 5

16. ΜΕΑΠ 1