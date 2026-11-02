Απόλλων: Ενημέρωση για Ασόρο
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Απόλλωνας ενημερώνει για την κατάσταση του Ζοέλ Ασόρο ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Πάφο
Αναλυτικά:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Ζοέλ Ασόρο, υπέστη κάκωση στο θωρακικό τοίχωμα, έπειτα από κτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας αναμέτρησης με αντίπαλο την Πάφο. Ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος αποχής του από τις προπονήσεις.