Απόδραση μέσω πέναλτι για Ένωση και ξανά δική της η κορυφή στη Β΄ Κατηγορία

Δεν... λάθεψε στην έξοδό της στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Ένωση και με το διπλό επί του Ακρίτα με 1-0, με εύστοχη εκτέλεση του Τελάντερ στο 89΄, επέστρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Την είχε χάσει... προσωρινά από τον Εθνικό και την ΠΑΕΕΚ, που είχαν νικήσει νωρίτερα, σε παιχνίδια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Οι βυσσινί παραμένουν έτσι αήττητοι μετά από έξι αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα:

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

Δόξα - Ηρακλής Γερ. 4-1

Ερμής - Αναγέννηση Δερ. 1-2

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου (14:30)

AEΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ 2-0

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ. 3-1

Εθνικός Άχνας - Χαλκάνορας 2-0

Σπάρτακος - Αγία Νάπα 0-0

Ακρίτας - Ένωση 0-1

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου (14:30)

Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ένωση 16

2. Εθνικός Άχνας 15

3. ΠΑΕΕΚ 15

4. Δόξα 14

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 11

6. Ερμής 9

7. ΑΣΙΛ 8

8. Ακρίτας Χλ. 6

9. Αναγέννηση Δερ. 6

10. ΑΕΠ Πολεμιδιών 6

11. Αγία Νάπα 5

12. Ηρακλής Γερ. 5 – 6αγ.

13. Χαλκάνορας 5 (5 αγ.)

14. Σπάρτακος 5

15. Διγενής Μ. 5 (5 αγ.)

16. ΜΕΑΠ 1