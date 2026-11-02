Φαν Ντάικ για το πέναλτι στον Ίσακ: «Πώς δεν το είδε ο VAR; Έχουμε 50 κάμερες…»

Ο αρχηγός των «κόκκινων» μιλώντας στο SkySports λίγο μετά το παιχνίδι και το πρώτο «διπλό» των «κανονιέρηδων» στην έδρα της Λίβερπουλ σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά το 2012, ανέφερε:

«Πώς δεν το πρόσεξε ο VAR; Υπάρχουν 50 κάμερες στο γήπεδο, θέλετε κι άλλες; Ήταν ένα πεντακάθαρο πέναλτι… Το ξαναείδα σε ριπλέι και έχω δει να δίνονται αυτά…».

england365.gr