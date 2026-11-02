Φαν Ντάικ για το πέναλτι στον Ίσακ: «Πώς δεν το είδε ο VAR; Έχουμε 50 κάμερες…»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν θα μπορούσε να γίνει πιο σαφής για την διαιτητική απόφαση που θεωρούν στη Λίβερπουλ ότι τους αδίκησε αναφορικά με ένα πέναλτι που ζήτησαν στον Ίσακ στην ήττα (1-0) από την Άρσεναλ στο Άνφιλντ.
Ο αρχηγός των «κόκκινων» μιλώντας στο SkySports λίγο μετά το παιχνίδι και το πρώτο «διπλό» των «κανονιέρηδων» στην έδρα της Λίβερπουλ σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά το 2012, ανέφερε:
«Πώς δεν το πρόσεξε ο VAR; Υπάρχουν 50 κάμερες στο γήπεδο, θέλετε κι άλλες; Ήταν ένα πεντακάθαρο πέναλτι… Το ξαναείδα σε ριπλέι και έχω δει να δίνονται αυτά…».
england365.gr