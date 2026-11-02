Εθνική Ανδρών: Νοέμβριος, ο μήνας των καθοριστικών αγώνων στο Nations League

O εκτός έδρας αγώνας με την Αρμενία στις 12 Νοεμβρίου και ο εντός έδρας αγώνας με το Μαυροβούνιο στις 15 Νοεμβρίου έχουν μεγάλη σημασία για την Κύπρο αφού τα δικά της αποτελέσματα, θα καθορίσουν τη θέση που θα τερματίσει.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Η Εθνική μας, με απολογισμό επτά βαθμούς στους τέσσερις πρώτους αγώνες, είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από το Μαυροβούνιο που έχει δέκα βαθμούς.

Η Κύπρος αν δεν χάσει στην Αρμενία θα είναι σίγουρα δεύτερη ενώ, με έξι βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πρώτη.

Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών:

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):

1. Μαυροβούνιο 10 4 -3

2. Κύπρος 7 3-2

3. Αρμενία 4 4-5

4. Λετoνία 1 2-6

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας.