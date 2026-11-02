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Σενάριο αποχώρησης του Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μια… ανάσα από τη ζώνη του υποβιβασμού και τίποτα δε φαίνεται να πηγαίνει όπως πρέπει. Τα «μέτωπά» της, δεν είναι μόνο αγωνιστικά, αλλά είναι και μεταγραφικά. Θέλει ενίσχυση, θα ψάξει να πάρει παίκτη ή παίκτες τον Ιανουάριο, αλλά μπορεί να πουλήσει τον αρχηγό της. Ναι, καλά διαβάσατε!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μια… ανάσα από τη ζώνη του υποβιβασμού και τίποτα δε φαίνεται να πηγαίνει όπως πρέπει. Τα «μέτωπά» της, δεν είναι μόνο αγωνιστικά, αλλά είναι και μεταγραφικά. Θέλει ενίσχυση, θα ψάξει να πάρει παίκτη ή παίκτες τον Ιανουάριο, αλλά μπορεί να πουλήσει τον αρχηγό της. Ναι, καλά διαβάσατε!

Σενάριο αποχώρησης του Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος φέτος δεν είναι… καλός, τελειώνει το συμβόλαιό του, δεν έχει ανανεώσει ακόμη και ο σύλλογος ίσως προσέξει για να έχει στο μέλλον. Δε θέλει να τον χάσει και να μην πάρει χρήματα, οπότε η πώλησή του μοιάζει ένα σενάριο που θα αρέσει στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Μπρούνο Φερνάντες μετά από μία εξαιρετική περσινή σεζόν, όπου έσπασε το ρεκόρ των ασίστ στην Premier League, δείχνει πως αυτήν την στιγμή, δεν μπορεί να είναι το ίδιο επιδραστικός. Φταίει εκείνος; Το σύστημα, οι συμπαίκτες που έχει; Δεν έχει σημασία τι είναι απ’ όλα αυτά, καθώς το πρόβλημα μοιάζει μεγάλο.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ο ίδιος ακόμη δεν ανανεώνει και σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», η Γιουνάιτεντ έχει αρχίσει να σκέφτεται και το ενδεχόμενο της πώλησής του, τον προσεχή Ιανουάριο, ώστε αν δε μείνει το καλοκαίρι, να τον αποχαιρετήσει, γεμίζοντας τα ταμεία της, τουλάχιστον.

england365.gr 

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