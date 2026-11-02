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Τεν Χαγκ: «Πιθανός ο υποβιβασμός της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 17η θέση με επτά βαθμούς σε εννέα αγώνες

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, δήλωσε ότι ο υποβιβασμός αποτελεί πραγματική πιθανότητα για την ιστορική ομάδα, δεδομένης της ισχύος της Premier League. Η δήλωση αυτή του έμπειρου τεχνικού, ήλθε μετά την ήττα με 2-0 από την Τσέλσι το Σάββατο, που άφησε την ομάδα μόλις μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 17η θέση με επτά βαθμούς σε εννέα αγώνες (σ.σ. πάνω από την Κρίσταλ Πάλας, που καταλαμβάνει την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό, χάρη στην διαφορά τερμάτων) και αγνοεί την νίκη στα τελευταία εννέα ματς. Σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικών Opta, πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί της ομάδας χωρίς νίκη από το 1984.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ αποφάσισε να διατηρήσει τον Μάικλ Κάρικ στην θέση του προπονητή για τον αγώνα με την Τσέλσι, παρά την εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ και την συντριβή με 4-1 από την Κόμο στο Champions League.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υποβιβασθεί η Γιουνάιτεντ για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, ο Τεν Χαγκ δήλωσε στο ESPN: «Στην Premier League είναι σίγουρα πιθανό, επειδή όλες οι ομάδες είναι πραγματικά δυνατές. Όλες διαθέτουν ισχυρά ρόστερ και καλούς προπονητές. Εάν βρεθείς στην λάθος πλευρά μία φορά και εγκλωβισθείς σε αυτόν τον φαύλο κύκλο... ναι, τότε η κατάσταση μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη».

Ο Τεν Χαγκ ανέλαβε την Γιουνάιτεντ το 2022 και, κατά την διάρκεια της θητείας του, κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) και το Λιγκ Καπ, πριν απολυθεί το 2024.

«Πριν αναλάβω, είχαν περάσει έξι χρόνια χωρίς την κατάκτηση κάποιου τροπαίου», ανέφερε ο Ολλανδός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε ρόλο τεχνικού διευθυντή στην Τβέντε ενόψει της σεζόν 2026-27. «Κοιτάξτε πού βρίσκονται τώρα», πρόσθεσε.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται αύριο Τρίτη (03/11, 22:00) την Ρόμα για το Champions League, ενώ την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της Premier League.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

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