Σφραγίζει την πρόκριση η Εθνική Κ-17

Με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17, η Εθνική μας ομάδα των Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα στις 15:00 την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας.

Ο αγώνας θα γίνει στο γήπεδο του Εθνικού στο Δασάκι και θα μεταδοθεί ζωντανά, διαδιχτυακά από το Alphanewslive.

Η Κύπρος έχει ένα βαθμό μετά την ισοπαλία με τα Νησιά Φαρόε την περασμένη Παρασκευή. Αν νικήσει σήμερα τη Ρουμανία, τερματίζει στην πρώτη θέση του ομίλου. Η ομάδα μας εξασφαλίζει την πρόκριση και με ισοπαλία ενώ σε περίπτωση ήττας, όλα θα κριθούν στη διαφορά τερμάτων αφού θα παραμείνει στον ένα βαθμό ισοβαθμώντας με τα Φαρόε.

Τα Νησιά Φαρόε έχουν ολοκληρώσει τους αγώνες τους στη διοργάνωση.

Αποτελέσματα 13ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Φαρόε - Ρουμανία 0-4

2η αγωνιστική

Κύπρος - Φαρόε 2-2

3η αγωνιστική (Σήμερα)

15:00 Κύπρος - Ρουμανία

Βαθμολογία

1. Ρουμανία 3 (4-0)

2. Κύπρος 1 (2-2)

3. Φαρόε 1 (2-6)

Οι δύο πρώτες ομάδες θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους στη Β' φάση συμμετέχοντας στην Α' Κατηγορία της διοργάνωσης. Εκεί, θα δημιουργηθούν επτά ομίλοι των τεσσάρων ομάδων και η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο θα προκριθεί στην τελική φάση. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση, στη Β' φάση θα αγωνιστεί στη Β' Κατηγορία.

Ο προπονητής της Εθνικής μας Νίκος Νικολάου έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Γιώργος Δημητρίου, Μιχάλης Βαρνάβα, Παναγιώτης Κουμής, Γιώργος Μάκκουλας, Άθως Κουνούνη, Θεόδωρος Παναγή, Μάριος Επιφανίου, Φίλιππος Λύτρας, Χαράλαμπος Μαθιός, Αργύρης Παναγιώτου, Αναστάσης Γλαύκου, Πάρης Κίμωνος, Κυπριανός Γεωργίου, Μάρκος Κασσιανίδης, Γιώργης Χαραλάμπους, Μέλινος Κάης, Κωνσταντίνος Αγγελίδης, Ντέμης Δημήτρης Μιχαήλ, Ανδρέας Χρίστου, Θέμης Ρώσσος.