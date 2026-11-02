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Tης λείπει η σταθερότητα

ΓΗΠΕΔΟ

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ια άλλη μια φορά η ομάδα του Σα Πίντο είχε μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοσή της,

Η ισοπαλία σε εκτός έδρας ντέρμπι με μια εκ των καλύτερων ομάδων του πρωταθλήματος, άρα σε ένα από τα δυσκολότερα ματς της χρονιάς, δεν μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό αποτέλεσμα.

Όμως, το ότι η Πάφος πήγε στον αγώνα με τον Απόλλωνα προερχόμενη από δύο ματς χωρίς νίκη και μόλις ένα τρίποντο στα τέσσερα τελευταία καθιστούσε μεγαλύτερη την αναγκαιότητα για διπλό. Δεν τα κατάφερε, γιατί παρότι δεν «πλήρωσε» το κακό πρώτο 25λεπτο που έκανε, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και η έλλειψη σταθερότητας, ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων, της στοίχισε ξανά.

Για άλλη μια φορά η ομάδα του Σα Πίντο είχε μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοσή της, ενώ ναι μεν της πιστώνεται η ισοφάριση στο φινάλε, εντούτοις δεν περνά απαρατήρητο ότι από το 67΄, που βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν έφτιαξε την παραμικρή φάση μέχρι το πέναλτι που κέρδισε (86΄). Οι μαζεμένες απουσίες σαφώς αποτελούν ελαφρυντικό για τον Σα Πίντο αλλά όχι δικαιολογία κι ο Πορτογάλος κόουτς καλείται να βρει τη φόρμουλα που θα βελτιώσει την ομάδα του επεκτείνοντας τα καλά της διαστήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Στο μεταξύ, η Πάφος γυρίζει σελίδα καθότι την Πέμπτη (5/11, 22:00) αντιμετωπίζει στην Ολλανδία την Τβέντε για το Conference League, πριν δώσει το τελευταίο της ματς πρωταθλήματος πριν τη διακοπή την Κυριακή (8/11, 19:00) φιλοξενώντας την Ομόνοια 29Μ. Πρόβλημα προέκυψε με τον Μαέ που έμεινε εκτός αποστολής και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί.

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