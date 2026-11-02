Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το Νιούκαστλ – Έβερτον

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Η Νιούκαστλ υποδέχεται την Έβερτον στις 22:00, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του αγγλικού ποδοσφαίρου, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Νιούκαστλ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.25, η ισοπαλία στα 3.70 και η επικράτηση της Έβερτον στα 3.00.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.45, ενώ η επίτευξη γκολ με κεφαλιά στα 5.60. Παράλληλα, το πρώτο γκολ να προέλθει από εκτέλεση πέναλτι προσφέρεται στα 6.90 και από απευθείας εκτέλεση φάουλ στα 15.00.

Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ της αναμέτρησης να προκύψει από αυτογκόλ προσφέρεται στα 29.00, ενώ η επιλογή να ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς να σημειωθεί κανένα τέρμα προσφέρεται στα 10.50.

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