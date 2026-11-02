Απίθανος Τζέιμς Μίλνερ, στα 40 του έτρεξε στον στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης!

Μετά από μια μυθική καριέρα 24 ετών, ο ανεπανάληπτος Τζέιμς Μίλνερ ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι αποσύρεται από τη δράση στα 40 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο 40χρονος Άγγλος παλαίμαχος μέσος της Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μπράιτον μεταξύ άλλων, έχοντας καταρρίψει το ρεκόρ συμμετοχών στην Premier League, συμμετείχε στον φημισμένο Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης και βρέθηκε ανάμεσα στους περίπου 60.000 δρομείς που έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί φίλαθλοι αναγνώρισαν τον άλλοτε διεθνή μέσο, ο οποίος έτρεχε φορώντας ένα φωσφοριζέ κίτρινο αθλητικό μπλουζάκι. Ο Μίλνερ κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων σε 3 ώρες, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας έναν ιδιαίτερα αξιόλογο χρόνο για την πρώτη του συμμετοχή σε μαραθώνιο.

Ο Μίλνερ διατήρησε μέσο ρυθμό περίπου 4 λεπτών και 29 δευτερολέπτων ανά χιλιόμετρο, διασχίζοντας τους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, προτού τερματίσει στο εμβληματικό Central Park του Μανχάταν. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά το τέλος της διαδρομής, χρησιμοποίησε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να οργανώσει την προπόνησή του, ανταλλάσσοντας ιδέες και προσαρμόζοντας το πρόγραμμά του.

Η προετοιμασία του περιλάμβανε τρεις έως τέσσερις προπονήσεις τρεξίματος την εβδομάδα, με στόχο να αποκτήσει την απαραίτητη αντοχή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδρομής.

«Πριν από μερικά χρόνια πιστεύω ότι θα μπορούσα σίγουρα να τρέξω τον μαραθώνιο σε λιγότερο από τρεις ώρες. Όμως η ποδοσφαιρική μου καριέρα συνεχιζόταν όλο και περισσότερο», ανέφερε στο «LetsRun.com».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που πέρασε: «Πριν από δύο χρόνια έκανα μια επέμβαση στο γόνατο και όταν ξύπνησα δεν μπορούσα να σηκώσω το πέλμα μου. Χρειάστηκε να κάνω δεύτερη επέμβαση την ίδια ημέρα για να διαπιστωθεί τι είχε συμβεί. Τελικά, για έξι μήνες δεν μπορούσα να το σηκώσω. Είχα υποστεί νευρική βλάβη.

Αν σκεφτεί κανείς ότι έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να περπατήσω σωστά και υπήρχε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην μπορέσω να περπατήσω ξανά, το γεγονός ότι επέστρεψα, αγωνίστηκα στην Premier League και τώρα μπορώ να ολοκληρώσω έναν μαραθώνιο είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θέλω να επικεντρωθώ υπερβολικά στον χρόνο».

The Iron Man's days on the pitch may be over, but James Milner just keeps on running 🏃‍♂️ And he completed it in 3 hours, 9 minutes: averaging 7:13 per mile! 🤯 https://t.co/OnHPe9ayuu — Premier League USA (@PLinUSA) November 1, 2026

Premier League iron man James Milner is running the NYC Marathon today 😎 https://t.co/hlQJn8yoka — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 1, 2026

athletiko.gr