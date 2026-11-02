ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίθανος Τζέιμς Μίλνερ, στα 40 του έτρεξε στον στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Τζέιμς Μίλνερ άφησε πίσω του τα γήπεδα της Premier League και στα 40 του χρόνια ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης σε 3 ώρες και 9 λεπτά, έχοντας προετοιμαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά από μια μυθική καριέρα 24 ετών, ο ανεπανάληπτος Τζέιμς Μίλνερ ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι αποσύρεται από τη δράση στα 40 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο 40χρονος Άγγλος παλαίμαχος μέσος της Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μπράιτον μεταξύ άλλων, έχοντας καταρρίψει το ρεκόρ συμμετοχών στην Premier League, συμμετείχε στον φημισμένο Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης και βρέθηκε ανάμεσα στους περίπου 60.000 δρομείς που έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί φίλαθλοι αναγνώρισαν τον άλλοτε διεθνή μέσο, ο οποίος έτρεχε φορώντας ένα φωσφοριζέ κίτρινο αθλητικό μπλουζάκι. Ο Μίλνερ κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων σε 3 ώρες, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας έναν ιδιαίτερα αξιόλογο χρόνο για την πρώτη του συμμετοχή σε μαραθώνιο.

Ο Μίλνερ διατήρησε μέσο ρυθμό περίπου 4 λεπτών και 29 δευτερολέπτων ανά χιλιόμετρο, διασχίζοντας τους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, προτού τερματίσει στο εμβληματικό Central Park του Μανχάταν. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά το τέλος της διαδρομής, χρησιμοποίησε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να οργανώσει την προπόνησή του, ανταλλάσσοντας ιδέες και προσαρμόζοντας το πρόγραμμά του.

Η προετοιμασία του περιλάμβανε τρεις έως τέσσερις προπονήσεις τρεξίματος την εβδομάδα, με στόχο να αποκτήσει την απαραίτητη αντοχή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδρομής.

«Πριν από μερικά χρόνια πιστεύω ότι θα μπορούσα σίγουρα να τρέξω τον μαραθώνιο σε λιγότερο από τρεις ώρες. Όμως η ποδοσφαιρική μου καριέρα συνεχιζόταν όλο και περισσότερο», ανέφερε στο «LetsRun.com».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που πέρασε: «Πριν από δύο χρόνια έκανα μια επέμβαση στο γόνατο και όταν ξύπνησα δεν μπορούσα να σηκώσω το πέλμα μου. Χρειάστηκε να κάνω δεύτερη επέμβαση την ίδια ημέρα για να διαπιστωθεί τι είχε συμβεί. Τελικά, για έξι μήνες δεν μπορούσα να το σηκώσω. Είχα υποστεί νευρική βλάβη. 

Αν σκεφτεί κανείς ότι έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να περπατήσω σωστά και υπήρχε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην μπορέσω να περπατήσω ξανά, το γεγονός ότι επέστρεψα, αγωνίστηκα στην Premier League και τώρα μπορώ να ολοκληρώσω έναν μαραθώνιο είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θέλω να επικεντρωθώ υπερβολικά στον χρόνο».

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιπόλαια και ανούσια

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 3ος πιο εμπορικός αθλητής στον κόσμο για το 2026

NBA

|

Category image

Θετικό το πρόσημο, αλλά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό o ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από τη νίκη της Ομόνοιας επί της ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H ήττα από την Ομόνοια έφερε αλλαγές στις Apollon Ladies - Τέλος ο Τσολάκης

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Χωρίς Γιόβετιτς για την... αντίδραση μέσω κυπέλλου

ΑΕΛ

|

Category image

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ο Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Μπάλκοβετς και Ντουβέρν καθορίζουν... πολλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα εξαφανίζουν οι ΑΠΟΕΛίστες, sold out η νότια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι»

Premier League

|

Category image

Παρουσιάστηκε το βιβλίο ιστορίας Γ.Σ.Σ. «Ο Κεραυνός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με έξι μετάλλια επιστρέφει η κυπριακή αποστολή από τους ευρωπαϊκούς αγώνες καγιάκ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Νέο σκάνδαλο με FIFA και Ινφαντίνο αποκαλύπτουν οι «The New York Times» και «Le Monde»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Τελευταία αγωνιστική πριν τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη