Αποδράσεις για Αλκή και Ξυλοφάγου που συνεχίζουν μαζί στην κορυφή της Γ΄ Κατηγορίας
ΓΗΠΕΔΟ
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Έμεινε μία εκκρεμότητα για να κλείσει η αγωνιστική.
Με τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας. Εκτός έδρας νίκες για Ξυλοφάγου και Αλκή που οδηγούν την κούρσα με 15 βαθμούς.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΑΕΚ Κελλιών - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 2-3
Οθέλλος Αθηαίνου - ΑΕΝ 2-0
Ασπίς Πύλας - Εθνικός Λατσιών 1-1
Κέδρος - Αλκή Λάρνακας 1-2
FC Λειβάδια - Ξυλοφάγου FC 0-2
ΠΟ Ορμήδειας - Ομόνοια Ψευδά 0-0
Ο αγώνας Εθνικός Άσσιας - Αχυρώνας/Ονήσιλος θα διεξαχθεί την Κυριακή.