Χωρίς ανάσα σε Ευρώπη και Κύπρο η Ομόνοια

Ξημέρωσε άλλη μία άκρως απαιτητική βδομάδα για την Ομόνοια η οποία αρχικά στρέφει το βλέμμα στην Ευρώπη και ακολούθως αμέσως στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με την Ανόρθωση στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» την Κυριακή.

Η αποστολή των πρασίνων θα αναχωρήσει με προορισμό την Ολλανδία για το παιχνίδι της Πέμπτης (5/11) με την Ναϊμέγκεν το πρωί της Τετάρτης (4/11).

Μετά το παιχνίδι με τους Ολλανδούς, οι παίκτες θα προπονηθούν εκεί την Παρασκευή και ακολούθως η αποστολή θα επιστρέψει το βράδυ στην Κύπρο.

Ουσιαστικά η προετοιμασία για το ντέρμπι με την «Κυρία» θα ξεκινήσει εκτός Κύπρου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο στο «Ηλίας Πούλλος».

Θυμίζουμε πως μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής, ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας.

Πάντως στην Ομόνοια θεωρούν πως παρόλο που το πρόγραμμα είναι αρκετά απαιτητικό, η ομάδα έχει το βάθος στο ρόστερ για να αντεπεξέλθει σε αυτή την δύσκολη συνθήκη.