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Χωρίς ανάσα σε Ευρώπη και Κύπρο η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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H «διαβολοβδομάδα» της Ομόνοιας σε Ευρώπη και Κύπρο

Ξημέρωσε άλλη μία άκρως απαιτητική βδομάδα για την Ομόνοια η οποία αρχικά στρέφει το βλέμμα στην Ευρώπη και ακολούθως αμέσως στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με την Ανόρθωση στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» την Κυριακή. 

Η αποστολή των πρασίνων θα αναχωρήσει με προορισμό την Ολλανδία για το παιχνίδι της Πέμπτης (5/11) με την Ναϊμέγκεν το πρωί της Τετάρτης (4/11).

Μετά το παιχνίδι με τους Ολλανδούς, οι παίκτες θα προπονηθούν εκεί την Παρασκευή και ακολούθως η αποστολή θα επιστρέψει το βράδυ στην Κύπρο. 

Ουσιαστικά η προετοιμασία για το ντέρμπι με την «Κυρία» θα ξεκινήσει εκτός Κύπρου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο στο «Ηλίας Πούλλος». 

Θυμίζουμε πως μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής, ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας. 

Πάντως στην Ομόνοια θεωρούν πως παρόλο που το πρόγραμμα είναι αρκετά απαιτητικό, η ομάδα έχει το βάθος στο ρόστερ για να αντεπεξέλθει σε αυτή την δύσκολη συνθήκη. 

 

 

 

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