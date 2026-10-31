Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δεν ζορίστηκε ο Εθνικός Άχνας, επεισοδιακή νίκη για την ΠΑΕΕΚ

Με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στην 6η αγωνιστική αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.

Ο Εθνικός Άχνας επιβεβαίωσε τα προγνωστικά απέναντι στον Χαλκάνορα και σκαρφάλωσε στην κορυφή ενώ επεισοδιακή νίκη πέτυχε η ΠΑΕΕΚ, η οποία, σκοράροντας δύο γκολ στις καθυστερήσεις (90+4΄ και 90+6΄), έκαμψε την αντίσταση της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 3-1.

Εντός έδρας επιτυχία και για την ΑΕΠ Πολεμιδιών επί της ουραγού ΜΕΑΠ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα:

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

Δόξα - Ηρακλής Γερ. 4-1

Ερμής - Αναγέννηση Δερ. 1-2

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου (14:30)

AEΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ 2-0

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ. 3-1

Εθνικός Άχνας - Χαλκάνορας 2-0

Σπάρτακος - Αγία Νάπα 0-0

Ακρίτας - Ένωση (16:00)

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου (14:30)

Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Εθνικός Άχνας 15

2. ΠΑΕΕΚ 15

3. Δόξα 14

4. Ένωση 13 (5 αγ.)

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 11

6. Ερμής 9

7. ΑΣΙΛ 8

8. Ακρίτας Χλ. 6 (5 αγ.)

9. Αναγέννηση Δερ. 6

10. ΑΕΠ Πολεμιδιών 6

11. Αγία Νάπα 5

12. Ηρακλής Γερ. 5 – 6αγ.

13. Χαλκάνορας 5 (5 αγ.)

14. Σπάρτακος 5

15. Διγενής Μ. 5 (5 αγ.)

16. ΜΕΑΠ 1