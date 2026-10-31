Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δεν ζορίστηκε ο Εθνικός Άχνας, επεισοδιακή νίκη για την ΠΑΕΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Μέρα των γηπεδούχων...
Με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στην 6η αγωνιστική αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.
Ο Εθνικός Άχνας επιβεβαίωσε τα προγνωστικά απέναντι στον Χαλκάνορα και σκαρφάλωσε στην κορυφή ενώ επεισοδιακή νίκη πέτυχε η ΠΑΕΕΚ, η οποία, σκοράροντας δύο γκολ στις καθυστερήσεις (90+4΄ και 90+6΄), έκαμψε την αντίσταση της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 3-1.
Εντός έδρας επιτυχία και για την ΑΕΠ Πολεμιδιών επί της ουραγού ΜΕΑΠ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα:
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου
Δόξα - Ηρακλής Γερ. 4-1
Ερμής - Αναγέννηση Δερ. 1-2
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου (14:30)
AEΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ 2-0
ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ. 3-1
Εθνικός Άχνας - Χαλκάνορας 2-0
Σπάρτακος - Αγία Νάπα 0-0
Ακρίτας - Ένωση (16:00)
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου (14:30)
Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Εθνικός Άχνας 15
2. ΠΑΕΕΚ 15
3. Δόξα 14
4. Ένωση 13 (5 αγ.)
5. ΑΠΕΑ Ακρ. 11
6. Ερμής 9
7. ΑΣΙΛ 8
8. Ακρίτας Χλ. 6 (5 αγ.)
9. Αναγέννηση Δερ. 6
10. ΑΕΠ Πολεμιδιών 6
11. Αγία Νάπα 5
12. Ηρακλής Γερ. 5 – 6αγ.
13. Χαλκάνορας 5 (5 αγ.)
14. Σπάρτακος 5
15. Διγενής Μ. 5 (5 αγ.)
16. ΜΕΑΠ 1