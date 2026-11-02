Αυτά που δεν είχε τότε, τα έχει τώρα

Η Ομόνοια 29Μ πέτυχε την τρίτη της νίκη σε 8 παιχνίδια έχοντας πλέον απολογισμό 11 βαθμούς ενώ βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, σχετικά μακριά από την ζώνη του υποβιβασμού.

Πάντως, έχουμε ένα αρκετά καλό δείγμα αγώνων για να μπορέσουμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα για αυτή την ομάδα συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν παρουσίας της στην πρώτη κατηγορία.

Το πιο σημαντικό είναι η παρουσία της πλατιάς μάζας του κόσμου, της Θύρας 9 στα γήπεδα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο που λειτουργεί υπέρ της ομάδας του Μπούις.

Από εκεί και πέρα, βλέπουμε πως φέτος, οι πράσινοι καταφέρνουν να κερδίσουν, ή τουλάχιστον να μην χάσουν κόντρα σε ομάδες που θεωρητικά έχουν τους ίδιους στόχους με αυτούς. Θυμίζουμε, νίκη με ΕΝΥ, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα και ισοπαλίες με Καρμιώτισσα και Ολυμπιακό.

Προφανώς και βάζουμε στην εξίσωση τις καλύτερες επιλογές που έγιναν όσον αφορά την στελέχωση του ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι αλλά και την εμπειρία που πλέον διαθέτουν οι ιθύνοντες της ομάδας.

Γενικά, η Ομόνοια 29Μ είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες του κάτω διαζώματος αλλά και η πιο ουσιαστική όσον αφορά την συγκομιδή βαθμών.

ΨΑΛ