Θετική η αντίδραση αλλά ήταν αποτυχία

Με κάκιστη παρουσία στο πρώτο ημίχρονο αλλά αισθητά βελτιωμένη στην επανάληψη, διάστημα κατά το οποίο οι κινήσεις του Σεγιές από τον πάγκο (εξωτερικές αλλαγές και διαφοροποίηση σχηματισμού) βοήθησαν την ομάδα να σώσει τουλάχιστον τον έναν βαθμό. Είναι γεγονός ότι ο Ισπανός κόουτς ανακάτεψε πολύ την τράπουλα, μέχρι να διορθώσει τα κακώς έχοντα στην ομάδα του. Ωστόσο, και πάλι η ισοπαλία θεωρείται αποτυχία για την ΑΕΚ, που απώλεσε βαθμούς εκτός προγράμματος. Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά ότι με μικρές, θεωρητικά, ομάδες έχει σοβαρά θέματα.

Η ΑΕΚ κλότσησε την καρδάρα με το γάλα, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη νίκη που είχε σημειώσει την προηγούμενη αγωνιστική σε βάρος της Ομόνοιας. Με τέτοια νοοτροπία, σίγουρα δεν μπορεί να ελπίζει σοβαρά για τον τίτλο. Μπορεί να παρέμεινε πρωτοπόρος, αλλά έχασε την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της. Το πρώτο μέρος ήταν, ίσως, το χειρότερο φετινό 45λεπτο της ΑΕΚ, που βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο πέναλτι. Οι σοβαρές απουσίες που είχε (Αντερέγκεν, Ιβάνοβιτς, Ρέπας) δεν αποτελούν δικαιολογία.

Οι κιτρινοπράσινοι ήταν εντελώς ασύνδετοι, νευρικοί κι επιπόλαιοι, υποπίπτοντας σε πολλά λάθη. Ειδικά μετά το πρώτο γκολ που δέχθηκαν, αποσυντονίστηκαν εντελώς. Φάνηκε ότι το σχήμα με τρία στόπερ δεν ταιριάζει στην ομάδα, άσχετα εάν τα κατάφερε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ομόνοια. Στην επανάληψη, οι αλλαγές που έκανε ο Σεγιές και η διαφοροποίηση του σχηματισμού σε 4-4-2 (μέσα ο Τρίκα ως 2ος φορ) έκαναν σαφώς πιο επιθετική και πιεστική την ΑΕΚ. Οι Λαρνακείς δημιούργησαν αρκετές «καθαρές» ευκαιρίες, έφεραν το ματς στα ίσα και θα μπορούσαν στο 90΄ με το δοκάρι του Κόλερ να πετύχαιναν την ολική ανατροπή. Ένα καλό 45λεπτο, όμως, δεν αρκούσε.

Πρώτο για Κόλερ και απουσίες

Ο Κόλερ πέτυχε το πρώτο του φετινό τέρμα (γκολάρα), ενώ ο Τρίκα αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή για τον Σεγιές ισοφαρίζοντας το σκορ. Οι Μιραμόν και Κόλερ συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών και θα χάσουν ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Στο ματς με την Καρμιώτισσα διαθέσιμος θα είναι ο Αντερέγκεν.