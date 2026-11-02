Δυνατό ξεκίνημα στα πρωταθλήματα Allwyn στο Χάντμπολ

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, δυνατές μονομαχίες και αρκετά γκολ ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής των πρωταθλημάτων Allwyn Ανδρών Α’ Κατηγορίας και Γυναικών στο Χάντμπολ, που σηματοδότησαν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης για τη σεζόν 2026-2027, μετά την αναβολή της πρώτης αγωνιστικής.

Στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών, ξεχώρισε η ισοπαλία 26-26 ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια Sabbianco Ανόρθωση και τη νεοφώτιστη στην Α’ κατηγορία SPE Στροβόλου Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ., σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και με πέναλτι της ομάδας του Στροβόλου στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πέρασε νικηφόρα από την έδρα του TMS Απόλλωνα Λεμεσού με 38-29, ενώ η ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου επικράτησε με 31-21 του ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς. Με εκτός έδρας νίκη ξεκίνησε και ο Παρνασσός, ο οποίος νίκησε τον Προοδευτικό με 35-20.

Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών, ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς πήρε σημαντική νίκη με 27-26 απέναντι στη CyView Λατσιά, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο καθώς στο πρώτο μέρος η γηπεδούχος ομάδα ήταν μπροστά με 15-13. Η Ladies Handball Strovolou επικράτησε με το ευρύ 44-10 του ΑΟ Αραδίππου, ενώ η Ε.Ν. Αθηένου νίκησε με 28-17 τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου.

ALLWYN ANΔΡΩΝ

Πρόγραμμα – 2η αγωνιστική

Sabbianco Ανόρθωση-SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ. 26-26

TMS Απόλλων Λεμεσού-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 29-38

ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς-ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου 21-31

Προοδευτικός-Παρνασσός 20-35

ALLWYN ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρόγραμμα – 2η αγωνιστική

CyView Λατσιά-ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 26-27

Ladies Handball Strovolou-ΑΟ Αραδίππου 44-10

Ε.Ν. Αθηένου-Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 28-1