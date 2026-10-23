Ξεκίνησε το 52ο διεθνές Ράλλυ Κύπρος

Αναμονή και προετοιμασίες τέλος! Το 52ο Ράλλυ Κύπρος, ο τελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος Ράλλυ Μέσης Ανατολής της FIA, ξεκίνησε την Παρασκευή (23/10) από τη Λάρνακα, όπου θα τερματίσει την Κυριακή (25/10), για να ακολουθήσει η στέψει του νέου πρωταθλητή Μέσης Ανατολής.

Την εκκίνηση έδωσαν ο κ. Αντώνης Μιχαηλίδης, πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, που διοργανώνει τον αγώνα από το 1970, στην παρουσία του κ. Imad Lahoud, Προέδρου της Επιτροπής Ράλλυ της FIA. Παρέστησαν επίσης ο κ. Λούης Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας & Αθλητισμού του Δήμου Λάρνακας και ο κ. Mohammad Ahmad Al-Kubaisi, εκ μέρους του Πρέσβη του Κατάρ στην Κύπρο.

Στην εκκίνηση 30 πληρώματα

Εκκίνησαν έλαβαν 30 πληρώματα από την Κύπρο αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης όπως Κατάρ, Ισπανία, Ρουμανία, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Λίβανο. Ο εθνικός μας αγώνας έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ αφού έχουν διαπιστεύει δημοσιογράφοι από το Ομάν, το Κατάρ, το Λίβανο, την Ελλάδα αλλά και Τουρκοκύπριοι.

Με το Νο1 εκκίνησε ο πρωτοπόρος του Μεσανατολικού Πρωταθλήματος Nasser Al-Attiyah από το Κατάρ. Τρέχει με Skoda Fabia και πρέπει να κερδίσει στην Κύπρο για να εξασφαλίσει το 21ο Πρωτάθλημα της καριέρας, πετυχαίνοντας συνάμα τη δέκατη του νίκη στην ιστορία του Ράλλυ Κύπρος. Το πρωί σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα προκριματικά και θα περνάει δέκατος από τις διαδρομές της αποφεύγοντας να «καθαρίζει» τον δρόμο για τους άλλους.

Με το Νο2 στις πόρτες ενός ακόμα Fabia τρέχει ο Al-Rawahi από το Ομάν, που το 2024 είχε μοιραστεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής με τον Al-Attiyah. Ήταν τρίτος στα προκριματικά. Ο 22χρονος Σαουδάραβας Hamza Bakhashab απέχει 4β από τον Al-Attiyah. Αγωνίζεται επίσης με Skoda Fabia. Πριν από 25 χρόνια ο πατέρας του Abdullah είχε τρέξει στο Ράλλυ Κύπρος. Εννιά βαθμούς από τον Nasser Al-Attiyah απέχει ο Khalifa Al-Attiyah που διαγωνίζεται με Ford Fiesta.

Οι Κύπριοι διεκδικητές

Τη νίκη στον αγώνα διεκδικούν και τα πρωτοκλασάτα τοπικά πληρώματα, όπως ο πολυπρωταθλητής Σίμος Γαλαταριώτης (Skoda Fabia) που τρέχει με το Νο6. Το πρωί είχε δεύτερο χρόνο στα προκριματικά. Ψηλές βλέψεις και για τον περσινό Πρωταθλητή Κύπρου Παναγιώτη Γιάγκου (Hyundai i20) με το Νο5. Στην κατηγορία Rally 2 συναντάμε επίσης τους Τουρκοκύπριους Sukuroglou / Topcuoclu (Volkswagen Polo GTi).

Αξιόλογες συμμετοχές υπάρχουν στην κατηγορία Rally 3 όπου συναντάμε τους Ζήνωνος / Χριστοφή με Ford Fiesta αλλά και τους Ποσείδια / Π. Λαό και Γ. Γιάγκου / Π. Εγγλέζου, αμφότεροι με Renault Clio.

Στην RC2 υπάρχουν τρία Mitsubishi Lancer. Tα Evo X των Προδρόμου / Επισκόπου και των Ιορδανών Jweihan / Juma και το Evo IX των Κ. Λαού / Στυλιανού.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και στην 2WD κατηγορία όπου θα αγωνιστούν οι Σιόφερος / Ηλία (Peugeot 208), Παρέλλης / Παπανδρέου (Opel Corsa), Μανώλη / Π. Λαός ( Peugeot 208 ) και Στυλιανού / Μακρίδης (Ford Fiesta).

Μετέχουν επίσης και έντεκα πληρώματα με παλαιότερου τύπου αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τοπικού ενδιαφέροντος αγώνα.

Το Σέρβις Παρκ βρίσκεται παρά το Mall of Cyprus, έναντι του showroom της E-CARS και είναι ανοικτό για το κοινό.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Το Σάββατο (24/10) θα διεξαχθούν οι ορεινές ειδικές διαδρομές σε Άγιο Επιφάνιο, Καπουρά και Ασίνου, που θα περαστούν πρωί και απόγευμα. Την Κυριακή (25/10) θα γίνουν οι ειδικές διαδρομές Δορυφορικού, Βαβατσινιάς και Σταυροβουνίου, παρά τα Πυργά. Το δεύτερο πέρασμα του Σταυροβουνίου (15:13) είναι και η Power Stage του αγώνα, που καλύπτει συνολικά 657.74χλμ, εκ των οποίων τα 183.92χλμ είναι οι 12 χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

Χορηγοί του 52ου διεθνούς Ράλλυ Κύπρος είναι η Psaltis Auto Parts, ENEOS Motor Oil και INEOS Grenadier και υποστηρικτές η ANCO Catering Equipment, AP Group of Companies, Φυσικό Νερό Πηγής ΦΑΡΜΑΚΑΣ και STOP FIRE.

Ο Δήμος Λάρνακας φιλοξενεί τις επίσημες τελετές του αγώνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα, χάρτες και περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusrally.com.cy.