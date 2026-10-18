Έπεσε με ισοπαλία η αυλαία στη Β' Κατηγορία
ΓΗΠΕΔΟ
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Ισόπαλο έληξε το μοναδικό παιχνίδι της Κυριακής για το πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας με το οποίο έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής.
Συγκεκριμένα σε αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του ΘΟΪ Λακατάμιας, Διγενής Ακρίτας Μόρφου και Χαλκάνορας εξήλθαν ισόπαλοι 1-1, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο 77΄ με τον Κουρτίδη και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με τον Νεοφύτου στο 86'.
Στους 5 βαθμούς ανέβηκε ο Διγενής, στους 2 ο Χαλκάνορας που παραμένει χωρίς νίκη.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Παρασκευή 16/10
Ένωση - ΑΣΙΛ 2-1
Σάββατο 17/10
Ακρίτας Χλώρακας - Ηρακλής Γερολάκκου 0-0
Δόξα - Αγία Νάπα 2-0
Σπάρτακος - Αναγέννηση 2-3
Εθνικός - ΑΠΕΑ 0-1
Ερμής - ΜΕΑΠ 2-0
ΠΑΕΕΚ - ΑΕΠ Πολεμιδιών 4-0
Κυριακή 18/10
Διγενής Ακρίτας - Χαλκάνορας 1-1
Η βαθμολογία
1. Ένωση 10
2. Δόξα 10
3. Εθνικός Άχνας 9
4. ΠΑΕΕΚ 9
5. Ερμής 9
6. ΑΠΕΑ 8
7. ΑΣΙΛ 7
8. Ηρακλής Γερολάκκου 5
9. Διγενής Ακρίτας 5
10. Σπάρτακος 4
11. Αναγέννηση 3
12. ΑΕΠ Πολεμιδιών 3
13. Ακρίτας Χλώρακας 2
14. Χαλκάνορας 2
15. Αγία Νάπα 1
16. ΜΕΑΠ 1