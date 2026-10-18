Έπεσε με ισοπαλία η αυλαία στη Β' Κατηγορία

Ισόπαλο έληξε το μοναδικό παιχνίδι της Κυριακής για το πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας με το οποίο έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα σε αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του ΘΟΪ Λακατάμιας, Διγενής Ακρίτας Μόρφου και Χαλκάνορας εξήλθαν ισόπαλοι 1-1, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο 77΄ με τον Κουρτίδη και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με τον Νεοφύτου στο 86'.

Στους 5 βαθμούς ανέβηκε ο Διγενής, στους 2 ο Χαλκάνορας που παραμένει χωρίς νίκη.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Παρασκευή 16/10

Ένωση - ΑΣΙΛ 2-1

Σάββατο 17/10

Ακρίτας Χλώρακας - Ηρακλής Γερολάκκου 0-0

Δόξα - Αγία Νάπα 2-0

Σπάρτακος - Αναγέννηση 2-3

Εθνικός - ΑΠΕΑ 0-1

Ερμής - ΜΕΑΠ 2-0

ΠΑΕΕΚ - ΑΕΠ Πολεμιδιών 4-0

Κυριακή 18/10

Διγενής Ακρίτας - Χαλκάνορας 1-1

Η βαθμολογία

1. Ένωση 10

2. Δόξα 10

3. Εθνικός Άχνας 9

4. ΠΑΕΕΚ 9

5. Ερμής 9

6. ΑΠΕΑ 8

7. ΑΣΙΛ 7

8. Ηρακλής Γερολάκκου 5

9. Διγενής Ακρίτας 5

10. Σπάρτακος 4

11. Αναγέννηση 3

12. ΑΕΠ Πολεμιδιών 3

13. Ακρίτας Χλώρακας 2

14. Χαλκάνορας 2

15. Αγία Νάπα 1

16. ΜΕΑΠ 1