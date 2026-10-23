Στις 15 Νοεμβρίου η επιστροφή του Ροναλντίνιο στους αγωνιστικούς χώρους με τη Ραβένα

Ο Ροναλντίνιο, σε ηλικία 46 ετών, μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Θα το κάνει στις 15 Νοεμβρίου (18:30) φορώντας τη φανέλα της Ραβένα στο πρωτάθλημα της Serie C, όταν οι «Τζιαλορόσι» θα υποδεχθούν τη Φορλί στο στάδιο «Μπρούνο Μπενέλι» για ένα ντέρμπι του 2ου ομίλου.

Τη σχετική ημερομηνία-όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «calcio e finanza»- ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Ραβένα, Αλεσάντρο Μπαρατόνι, κατά τη διάρκεια του φόρουμ «Fattore R» που διοργανώθηκε από την Confindustria Romagna. «Πότε θα παίξει ο Ροναλντίνιο; Θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι της 15ης Νοεμβρίου», δήλωσε ο δήμαρχος.

Η άφιξη του Βραζιλιάνου ανακοινώθηκε επίσημα στις 23 Ιουνίου 2026.

Φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «10», ο Ροναλντίνιο έχει ως στόχος το 300ό γκολ της καριέρας του, σε επίσημους αγώνες.