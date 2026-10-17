Παίκτης του Φρέναρους 2000 χτύπησε σε τσιμέντο δίπλα από τη γραμμή και τραυματίστηκε - «Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα;»

Επαναφέρει το θέμα ασφάλειας των ποδοσφαιρικών γηπέδων ο Φρέναρος FC 2000 μετά από τραυματισμό ποδοσφαιριστή του σε σημερινή (17/10) εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τη Θύελλα Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας.

Όπως αναφέρει η ομάδα που αγωνίζεται στην Επίλεκτη Κατηγορία, ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στον αυχένα προσκρούοντας στο τσιμέντο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα (!) από τη γραμμή του αγωνιστικού χώρου και ακολούθως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι;» διερωτάται στη σχετική της ανακοίνωση η ομάδα ζητώντας από την ΚΟΠ έλεγχο και έγκριση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

Στην τελευταία συνάντηση των σωματείων της Επίλεκτης Κατηγορίας, ως ΦΡΕΝΑΡΟΣ FC 2000, είχαμε θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα της έγκρισης και της ασφάλειας των ποδοσφαιρικών γηπέδων, με συγκεκριμένες αναφορές στα γήπεδα του Αγίου Θεοδώρου και του Ορφέα. Δυστυχώς, σήμερα το ζήτημα αυτό έπαψε να είναι απλώς μια ανησυχία ή μια προειδοποίηση.

Στο 20ό λεπτό της σημερινής αναμέτρησης, ποδοσφαιριστής της ομάδας μας τραυματίστηκε στον αυχένα, προσκρούοντας στο τσιμέντο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τη γραμμή του αγωνιστικού χώρου. Ο ποδοσφαιριστής μας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Λάρνακας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Πρέπει, επιτέλους, να αναρωτηθούμε: πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι; Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αποδίδουμε καμία ευθύνη στο σωματείο του Αγίου Θεοδώρου ούτε στρεφόμαστε εναντίον του. Οι άνθρωποι αγωνίζονται στο γήπεδο που έχουν στη διάθεσή τους και στο γήπεδο που τους έχει εγκριθεί.Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, ενήργησαν άμεσα, καλώντας ασθενοφόρο και προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες.Η ευθύνη που θέτουμε αφορά την Ομοσπονδία και τα αρμόδια όργανα της ΚΟΠ, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν και να εγκρίνουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών δεν μπορεί να αποτελεί δευτερεύον ζήτημα ούτε να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων, όταν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό.

Ως ΦΡΕΝΑΡΟΣ FC 2000, αναμένουμε με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ποδοσφαιριστή μας και ευχόμαστε ο τραυματισμός του να μην αποδειχθεί σοβαρός. Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα θα προχωρήσουμε σε επίσημες επιστολές προς τα αρμόδια όργανα και σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικές ενέργειες. Καλούμε τους αρμόδιους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η σωματική ακεραιότητα των αθλητών πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι συζητήσεις. Απαιτούνται πράξεις, έλεγχοι και λύσεις πριν να είναι αργά. Ευχόμαστε περαστικά στον ποδοσφαιριστή μας και ταχεία ανάρρωση. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ξανά παρόμοιο περιστατικό.