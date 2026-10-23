Κόντε για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο»

Αβάσιμα χαρακτήρισε ο Αντόνιο Κόντε τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου ο Μάικλ Κάρικ φαίνεται να βρίσκεται στην... πόρτα της εξόδου. Ο Ιταλός τεχνικός παραμένει άνεργος από το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποχώρησε από τη Νάπολι, και εμφανίζεται ως φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι βρίσκονται μόλις στη 13η θέση της Premier League και την περασμένη Τετάρτη (21/10) γνώρισαν τη συντριβή με 4-1 από την «πρωτάρα» Κόμο στο Champions League.

«Το όνομά μου έχει συνδεθεί με πολλούς συλλόγους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κόντε. «Μετά από μια υπέροχη και επιτυχημένη θητεία στη Νάπολι, θα αφιερώσω τον χρόνο που χρειάζομαι για να εξετάσω πώς και πότε θα επιστρέψω στην προπονητική. Θα είναι μια απόφαση προϊόν ώριμης σκέψης, την οποία θα λάβω όταν κρίνω ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Έχω διαβάσει δημοσιεύματα σχετικά με οικονομικές απαιτήσεις και αιτήματα για πλήρη έλεγχο, τα οποία φέρεται να έχω θέσει ήδη στους συλλόγους που αναφέρονται, καθώς και επιφυλάξεις για αυτό που περιγράφεται ως "ισχυρή προσωπικότητά" μου. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη βάση για τέτοιες εκτιμήσεις».

Ο 57χρονος προπονητής είναι γνώστης του αγγλικού πρωταθλήματος, καθώς έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Τσέλσι και Τότεναμ, έχοντας κατακτήσει μάλιστα με τους «μπλε» τον τίτλο της Premier League το 2017 και το FA Cup το 2018. Την τροπαιοθήκη του κοσμούν επίσης πέντε πρωταθλήματα Ιταλίας με τρεις διαφορετικές ομάδες (τρία με τη Γιουβέντους, ένα με την Ιντερ και ένα με τη Νάπολι).