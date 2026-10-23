Μπάγερν για την κατάρρευση Κομπανί: «Έβλεπε τη δεύτερη ομάδα, θα υποβληθεί σε εξετάσεις…»

Ο Κομπανί κατέρρευσε στο προπονητικό της Μπάγερν το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Οι Βαυαροί με δημόσια τοποθέτησή τους αναφέρθηκαν στο περιστατικό με τον Βέλγο κόουτς και τόνισαν χαρακτηριστικά:

«Χρειάστηκε ιατρική φροντίδα έπειτα από κατάρρευση, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης προπόνησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου μας.

Υποβάλλεται ήδη σε εξετάσεις και θα παραμείνει υπό ιατρική επίβλεψη. Μέχρι νεοτέρας οι συνεργάτες του θα βρίσκονται στις προπονήσεις και τις υποχρεώσεις του αντ’ αυτού».

sport-fm.gr