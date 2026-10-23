Κατέρρευσε στην προπόνηση της Μπάγερν ο Κομπανί

Ανησυχία με Κομπανί στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Βέλγος τεχνικός των Βαυαρών κατέρρευσε την ώρα της προπόνησης των πρωταθλητών της Bundesliga και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, όπως αναφέρεται στο γερμανικό Skysports.

Το προηγούμενο διάστημα, ο παλαίμαχος στόπερ είχε ταλαιπωρηθεί από ιογενή λοίμωξη και ο οργανισμός του είχε αποδυναμωθεί. Μάλιστα, του είχε προκαλέσει πόνους στα ισχία και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο περιθώριο του αγώνα με τη Λειψία το περασμένο Σάββατο αναγκάστηκε να ξαπλώσει για λίγο σε καναπεδάκι στο γραφείο του προπονητή, τόσο στο ημίχρονο, όσο και μετά το τέλος του ματς.

Πλέον, αναμένεται κάποια επίσημη ενημέρωση του κλαμπ για την κατάσταση της υγείας του 40χρονου προπονητή.

sport-fm.gr