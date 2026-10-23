Μετατέθηκε το ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν

Μετατέθηκε υπό τον φόβο επεισοδίων το ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν!

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ligue 1, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Παρκ ντε Πρενς» το βράδυ της Δευτέρας 26/10 (21:30), αντί για το βράδυ της Κυριακής, που ήταν η αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί, μετά από εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης και με δεδομένη την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Η LFP αναγνωρίζει την εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, με την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Λιόν, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 20:45, και αποφασίζει, σε συμφωνία με τη Ligue 1+, τη μετάθεση του αγώνα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 21:30», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είναι οι μόνες, αφού Παρί, Λιλ και Μονακό έχουν επίσης μαζέψει από 14 βαθμούς, σε ένα πραγματικά τρελό ξεκίνημα στη φετινή Ligue 1!

sport-fm.gr