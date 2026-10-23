Η Κυριακή (25/10) που βρίσκεται προ των πυλών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι οργανωμένοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ και η Θύρα 9 θα βρεθεί ξανά στο ΓΣΠ για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα στους γαλαζοκίτρινους και την Ομόνοια 29Μ.

Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επικρατεί ήδη... τεταμένη ατμόσφαιρα, η Αστυνομία ήδη καταστρώνει πλάνο διαχείρισης της κατάστασης και ευχή όλων είναι να πάνε όλα καλά. Η κατάσταση μυρίζει ήδη μπαρούτι καθώς η αντιπαλότητα των δύο συνόλων κρατάει... χρόνια, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία...