Να τον βγάλουν ασπροπρόσωπο

Αναγκαστικές προσθαφαιρέσεις θα έχει η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στον κυριακάτικο αγώνα με αντίπαλο την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο ΓΣΠ (18:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Με τους τιμωρημένους Σάστρε και Σταφυλίδη να εκτίουν την ποινή τους λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών, ο Νίκος Παπαδόπουλος ελπίζει ότι οι αντικαταστάτες τους θα τον βγάλουν ασπροπρόσωπο.

Για το αριστερό άκρο της άμυνας προορίζεται ο Γκαρθία, o οποίος έχει μέχρι στιγμής μόλις μία συμμετοχή στην ομάδα. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός αγωνίστηκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», καταγράφοντας μόλις 18 λεπτά. Όσον αφορά τη δεξιά πλευρά της άμυνας, σε περίπτωση που δεν προλάβει να είναι έτοιμος ο Λημνιός, τη θέση θα πάρει ο Πουρσαϊτίδης.

Πάντως, πέραν του Λημνιού, αμφίβολη είναι και η συμμετοχή των Καρίγιο και Βρόντη, οι οποίοι τραυματίστηκαν στον αγώνα με την Πάφο FC. Η σημερινή προπόνηση είναι σημαντική, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό ποιοι από τους προαναφερθέντες θα είναι διαθέσιμοι για την κυριακάτικη αναμέτρηση.