Δεν... πρόλαβε να πάει στο ταμείο ανεργίας ο Ελ Μαέστρο

O Eλ Μαέστρο αποχώρησε από την Ανόρθωση προ ημερών καθώς δεν κατάφερε να την οδηγήσει σε καλύτερες μέρες. Οι μόλις 3 βαθμοί σε έξι αγωνιστικές δεν άφησαν περιθώριο στη διοίκηση και έτσι πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή.

Ωστόσο, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μείνει για πολύ στο ταμείο ανεργίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα έχει βρει σε όλα με την Μανίσασπορ. Πρόκειται για ομάδα της Τουρκίας, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.