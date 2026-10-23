Το πρόβλημα που καλείται να λύσει ο Λοσάδα

Με 14 γκολ σε έξι παιχνίδια, ο Απόλλωνας είναι αρκετά αποτελεσματικός στην επίθεση. Ωστόσο, η αμυντική του λειτουργία παρουσιάζει αδυναμίες. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι οι κυανόλευκοι, με εξαίρεση το ντέρμπι με την Ομόνοια, δέχθηκαν γκολ σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να μαζέψουν την μπάλα από τα δίχτυά τους οκτώ φορές.

Πρόκειται, επομένως, για ένα πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ερνάν Λοσάδα, καθώς θα υπάρξουν αγώνες στους οποίους η ομάδα θα πρέπει να διαφυλάξει ένα στενό προβάδισμα. Αρχής γενομένης από το κυριακάτικο παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17:00), ο Απόλλωνας καλείται να παρουσιαστεί πιο συμπαγής.

Από τον συγκεκριμένο αγώνα θα απουσιάσουν ο τιμωρημένος Ασουνσάο και ο τραυματίας Ανδρέου, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Σπόλιαριτς.