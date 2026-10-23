Αναγέννηση για συνέχεια, Εθνικός για επιστροφή

Με το παιχνίδι Αναγέννηση – Εθνικός ανοίγει σήμερα (19:00) η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη Δερύνεια, οι πράσινοι προέρχονται από την πρώτη τους νίκη, ενώ οι κυανόλευκοι από την πρώτη τους ήττα.

Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τις ακόλουθες αναμετρήσεις, που αρχίζουν στις 15:00: ΑΕΠ – Ακρίτας, ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ, ΑΠΕΑ – Ερμής, Χαλκάνορας – Σπάρτακος, Αγία Νάπα – Διγενής Μ., ΑΣΙΛ – Δόξα, Ηρακλής – Ε.Ν.Π.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Δόξα 10

2. Ε.Ν.Π. 10

3. Εθνικός 9

4. ΠΑΕΕΚ 9

5. Ερμής 9

6. ΑΠΕΑ 8

7. ΑΣΙΛ 7

8. Διγενής Μ. 5

9. Ηρακλής Γ. 5

10. Σπάρτακος 4

11. Αναγέννηση Δ. 3

12. ΑΕΠ 3

13. Χαλκάνορας 2

14. Ακρίτας 2

15. Αγία Νάπα 1

16. ΜΕΑΠ 1