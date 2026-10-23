Αναγέννηση για συνέχεια, Εθνικός για επιστροφή
ΓΗΠΕΔΟ
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To πρώτο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Β' κατηγορίας και το υπόλοιπο πρόγραμμα
Με το παιχνίδι Αναγέννηση – Εθνικός ανοίγει σήμερα (19:00) η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη Δερύνεια, οι πράσινοι προέρχονται από την πρώτη τους νίκη, ενώ οι κυανόλευκοι από την πρώτη τους ήττα.
Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τις ακόλουθες αναμετρήσεις, που αρχίζουν στις 15:00: ΑΕΠ – Ακρίτας, ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ, ΑΠΕΑ – Ερμής, Χαλκάνορας – Σπάρτακος, Αγία Νάπα – Διγενής Μ., ΑΣΙΛ – Δόξα, Ηρακλής – Ε.Ν.Π.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Δόξα 10
2. Ε.Ν.Π. 10
3. Εθνικός 9
4. ΠΑΕΕΚ 9
5. Ερμής 9
6. ΑΠΕΑ 8
7. ΑΣΙΛ 7
8. Διγενής Μ. 5
9. Ηρακλής Γ. 5
10. Σπάρτακος 4
11. Αναγέννηση Δ. 3
12. ΑΕΠ 3
13. Χαλκάνορας 2
14. Ακρίτας 2
15. Αγία Νάπα 1
16. ΜΕΑΠ 1