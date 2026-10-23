Νοκ άουτ για τουλάχιστον έξι εβδομάδες ο Σάκα

Τις υπηρεσίες του Μπουκάγιο Σάκα θα στερηθεί η Άρσεναλ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου (2-2) για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσεις για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ο 25χρονος Βρετανός αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα μόλις στο 10ο λεπτό του αγώνα στην «Allianz Arena», με τον νεαρό άσο να αντιμετωπίζει από το ξεκίνημα της χρονιάς αρκετά θεματάκια μικροτραυματισμών.

Ωστόσο, τώρα, ο τραυματισμός μοιάζει σοβαρός, με αποτέλεσμα να μείνει στα «πιτς» για 6-8 εβδομάδες.

Μέχρι τώρα στη σεζόν, ο Σάκα μετρά 11 συμμετοχές με 4 γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr