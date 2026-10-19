Η κλήρωση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση για τις πρώτες τρεις φάσεις του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ περιόδου 2026 - 2027.

Η διαδικασία των κληρώσεων έγινε στην παρουσία της Ζαφειρώς Σταύρου, Channel Marketing Manager HBC Κύπρου της χορηγού εταιρείας Coca - Cola.

Στη φετινή διοργάνωση, την 17η στην ιστορία του θεσμού, συμμετοχή δήλωσαν 21 συνολικά ομάδες.

Σημειώνεται ότι και στις τρεις φάσεις οι αγώνες θα είναι μονοί. Οι αγώνες της πρώτης φάσης θα διεξαχθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 με επιπρόσθετη ημερομηνία εφόσον χρειαστεί, την Τέταρτη 5 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά η κλήρωση για τις τρεις φάσεις:

Α' Φάση

1.Ορφέας Λευκωσίας - ΑΠΟΠ Πόλης

2.ΘΟΪ Λακατάμιας - Αλκή

3.ΠΟ Ορμήδειας - ΑΕΝ

4.Γεροσκήπου FC - ΘΟΪ Πύργου

5.Εθνικός Λατσιών - Οθέλλος Αθηαίνου

Τυχερές ομάδες: Ανόρθωση Μουτταγιάκας, Ασπίς Πύλας, Εθνικός Άσσιας, ΑΕ Τρούλλων, ΑΕΚ Κελλιών, Ακάμας Πέγεια, Ομόνοια Ψευδά, Ξυλοφάγου FC, Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, ΑΠΟΝΑ, FC Λειβάδια

Β' φάση

1.Νικητής 5 - ΑΕ Τρούλλων

2.Νικητής 1 - Νικητής 2

3.Ακάμας Πέγεια - ΑΠΟΝΑ

4.ΑΕΚ Κελλιών - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

5.Ξυλοφάγου FC - Νικητής 4

6.Νικητής 3 - Ασπίς Πύλας

7.Κέδρος - Εθνικός Λατσιών

8.Ομόνοια Ψευδά - FC Λειβάδια

Προημιτελική φάση

1.Νικητής 2 - Νικητής 5

2.Νικητής 6 - Νικητής 8

3.Νικητής 4 - Νικητής 3

4.Νικητής 7 - Νικητής 1