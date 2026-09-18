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Σε τρεις δόσεις, με δύο ματς για ορεκτικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Το... ορεκτικό, που θα σερβιριστεί σήμερα Παρασκευή, περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις στις 19:00. Ο Ηρακλής Γερολάκκου, ο οποίος νίκησε στην πρεμιέρα, υποδέχεται την Αγία Νάπα η οποία μπήκε με το… αριστερό ενώ, στο άλλο παιχνίδι, Σπάρτακος και ΜΕΑΠ θα παλέψουν για την πρώτη τους νίκη, με τους φιλοξενούμενους να έχουν όμως έναν βαθμό.

Το Σάββατο, στις 19:00, θα γίνουν οι αναμετρήσεις Εθνικός Άχνας-ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα-Αναγέννηση Δερύνειας, Ένωση-Χαλκάνορας, Ακρίτας-ΑΣΙΛ και Διγενής Μόρφου-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ενώ την Κυριακή (19:00) ο Ερμής θα υποδεχθεί την ΠΑΕΕΚ.

Η βαθμολογία μετά την πρεμιέρα: Εθνικός Άχνας 3, Ένωση 3, ΑΣΙΛ 3, Ερμής 3, ΑΕΠ Πολεμιδιών 3, Δόξα 1, ΑΠΕΑ Αρ. 1, ΜΕΑΠ 1, Διγενής Μόρφου 1, Σπάρτακος 0, Ακρίτας 0, ΠΑΕΕΚ 0, Χαλκάνορας, Αναγέννηση Δερ. 0

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