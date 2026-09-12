Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μπήκαν με το... δεξί οι «σαλονάτες» Ένωση και Εθνικός Άχνας

Ένωση και Εθνικός μπήκαν με το δεξί στο νέο μαραθώνιο της Β΄ Κατηγορίας και μάλιστα μακριά από το σπίτι τους, με την 1η αγωνιστική να ολοκληρώνεται με εφτά παιχνίδια.

Οι βυσσινί επικράτησαν με 3-0 της Αναγέννησης ενώ πιο... σπουδαίο ήταν το διπλό για την Αχνιώτικη ομάδα που επικράτησε της ΠΑΕΕΚ, η οποία έχει επίσης βλέψεις ανόδου.

Στα αξιοσημείωτα είναι πως δύο παιχνίδια έμειναν στην ισοπαλία, με τη Δόξα να επιστρέφει από το 3-1 και να ισοφαρίζει.

Ερμής-Ακρίτας 2-0

(8΄ Τζιλέ, 57΄ Καμαρά)

ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου 0-0

ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας 2-4

(45΄ Αλμπερτένγκο, 73΄ Κάτι / 19΄ Αλαμπρίτης, 62΄ Φίλιο, 71΄ Μέιρα, 81΄ Παουλίνιο)

Αναγέννηση Δερύνειας – Ένωση 0-3

(77΄ Καραγιάννης, 86΄, 90+1' Χαβιέρ)

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ 1-3

(69΄ Κημήτρης / 63΄ Νικολιάς, 73΄ Οκμπόε, 90΄ πέν. Μπέλα)

Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερ. 0-2

(45΄ Ιλάρια, 81΄ Βάνκεβάι)

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος 1-0

(90+5΄ Κωνσταντινίδης)

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα 3-3

(17΄ Μπαραντάς, 23΄ Εβόρα, 40΄ Ανδρέου / 32΄, 61΄, 81΄ Κωστέας)