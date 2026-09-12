Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μπήκαν με το... δεξί οι «σαλονάτες» Ένωση και Εθνικός Άχνας
ΓΗΠΕΔΟ
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H δράση στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.
Ένωση και Εθνικός μπήκαν με το δεξί στο νέο μαραθώνιο της Β΄ Κατηγορίας και μάλιστα μακριά από το σπίτι τους, με την 1η αγωνιστική να ολοκληρώνεται με εφτά παιχνίδια.
Οι βυσσινί επικράτησαν με 3-0 της Αναγέννησης ενώ πιο... σπουδαίο ήταν το διπλό για την Αχνιώτικη ομάδα που επικράτησε της ΠΑΕΕΚ, η οποία έχει επίσης βλέψεις ανόδου.
Στα αξιοσημείωτα είναι πως δύο παιχνίδια έμειναν στην ισοπαλία, με τη Δόξα να επιστρέφει από το 3-1 και να ισοφαρίζει.
Ερμής-Ακρίτας 2-0
(8΄ Τζιλέ, 57΄ Καμαρά)
ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου 0-0
ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας 2-4
(45΄ Αλμπερτένγκο, 73΄ Κάτι / 19΄ Αλαμπρίτης, 62΄ Φίλιο, 71΄ Μέιρα, 81΄ Παουλίνιο)
Αναγέννηση Δερύνειας – Ένωση 0-3
(77΄ Καραγιάννης, 86΄, 90+1' Χαβιέρ)
Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ 1-3
(69΄ Κημήτρης / 63΄ Νικολιάς, 73΄ Οκμπόε, 90΄ πέν. Μπέλα)
Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερ. 0-2
(45΄ Ιλάρια, 81΄ Βάνκεβάι)
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος 1-0
(90+5΄ Κωνσταντινίδης)
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα 3-3
(17΄ Μπαραντάς, 23΄ Εβόρα, 40΄ Ανδρέου / 32΄, 61΄, 81΄ Κωστέας)