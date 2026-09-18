EuroLeague Super Cup: Νέα σελίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τον Ολυμπιακό σε πρώτο πλάνο

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μία αρένα για να μονομαχήσει για ένα νεοσύστατο τρόπαιο, το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της EuroLeague. Το EuroLeague Super Cup κάνει την εμφάνισή του και οι «ερυθρόλευκοι» πρόκειται να κάνουν τα πάντα για να το προσθέσουν στην πλούσια συλλογή τους.

Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο να βγει μόνο ένας... όρθιος. Όλα είναι έτοιμα για δύο μεγάλες μονομαχίες, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στα ύψη.

Την αυλαία του θεσμού πρόκειται να ανοίξει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς μετράει το απόλυτο 4/4 με εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι των Πειραιωτών ήταν με την ομάδα που θα βρουν απέναντί τους, τη Φενέρμπαχτσε, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 82-77. Νικηφόρα ήταν και η αναμέτρηση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (87-77), ενώ οι δύο «ερυθρόλευκοι» μονομάχησαν ξανά μερικές ημέρες μετά, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει ξανά από πάνω, σε ένα ακόμη πιο οριακό ματς, το οποίο έληξε στο 89-87. Τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να επικρατούν 77-72.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Άμπου Ντάμπι είναι πλήρης, ενώ κανονικά δίνει το «παρών» και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αν και υπάρχει ένα ερωτηματικό πάνω από τη συμμετοχή του.

Ο Σέρβος σέντερ αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρόσφατο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου αγωνίστηκε δύο λεπτά, δεν προπονήθηκε την Τρίτη και η ετοιμότητά του θα κριθεί ενόψει του ημιτελικού.

Από την απέναντι πλευρά, οι Τούρκοι επίσης δεν έχουν δώσει κάποια επίσημη αναμέτρηση μέχρι στιγμής και σε συνολικά πέντε φιλικά παιχνίδια μετρούν τρεις νίκες και δύο ήττες, μία εκ των οποίων ήρθε από τα χέρια του Ολυμπιακού.

Ο έτερος ημιτελικός περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Dubai BC με τη Ρεάλ Μαδρίτης (18/09, 20:00). Οι Άραβες δείχνουν αστάθεια μέχρι στιγμής στις φιλικές αναμετρήσεις που έχουν δώσει, με δύο νίκες και δύο ήττες σε συνολικά τέσσερα ματς.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ είναι κάπως πιο ανέτοιμη, διότι έχει αγωνιστεί σε μόλις δύο φιλικά, τα οποία, ωστόσο, ήταν και τα δύο νικηφόρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup:

Παρασκευή 18/09Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι (20:00)

Σάββατο 19/09Μικρός Τελικός (17:00)

Τελικός (20:00)

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