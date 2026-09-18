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Ντέρμπι κορυφής στη Ρώμη (Πρόγραμμα - Βαθμολογία)

ΓΗΠΕΔΟ

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Η «μονομαχία» των δύο ομάδων που «συγκατοικούν» στην κορυφή της βαθμολογίας δεσπόζει στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου η Serie A.

Η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποδέχεται το Σάββατο (19/9, 19:00) την -κάτοχο του τίτλου- Ίντερ στο «Ολίμπικο», με τις δύο ομάδες να είναι οι μοναδικές που διατηρούν το απόλυτο της συγκομιδής στο ιταλικό πρωτάθλημα. Έτσι, ο νικητής (εάν υπάρξει) θα πανηγυρίσει το «5 στα 5» στο καμπιονάτο και θα πάει ως επικεφαλής στην επικείμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Το αποτέλεσμα στο ντέρμπι κορυφής ενδιαφέρει άμεσα την Κόμο του Τάσου Δουβίκα και τη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά που βρίσκονται στο -2 από το... ρετιρέ. Οι «μπιανκομπλού» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Φροζινόνε, ενώ οι «μπιανκοτσελέστι» αναμετρώνται στη Βενετία με την -ουραγό και χωρίς βαθμό- Βενέτσια.

Οι αναμετρήσεις για την 6η «στροφή» του ιταλικού πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το διάστημα 10-12 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Μόντσα-Σασουόλο        18/9 Μπολόνια-Τορίνο        19/9 Ουντινέζε-Κάλιαρι      19/9 Ρόμα-Ίντερ             19/9 Βενέτσια-Λάτσιο        19/9 Φιορεντίνα-Νάπολι      20/9 Φροζινόνε-Κόμο         20/9 Πάρμα-Τζένοα           20/9 Γιουβέντους-Αταλάντα   20/9 Μίλαν-Λέτσε            20/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες) Ρόμα             12 Ίντερ            12 Κόμο             10 Λάτσιο           10 Κάλιαρι           9 Μίλαν             8 Φροζινόνε         7 Γιουβέντους       7 Σασουόλο          7 Νάπολι            6 Αταλάντα          6 Λέτσε             6 Ουντινέζε         4 Τορίνο            3 Φιορεντίνα        3 Μπολόνια          1 Πάρμα             1 Μόντσα            1 Τζένοα            1 Βενέτσια          0

 

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