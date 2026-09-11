Στον Ερμή το πρώτο τρίποντο στη Β' Κατηγορία
ΓΗΠΕΔΟ
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Επιτυχής πρεμιέρα για τους «φτεροπόδαρους»
Με νίκη του Ερμή επί του Ακρίτα στο στάδιο «Αμμόχωστος» άνοιξε η αυλαία του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Οι Αραδιππιώτες πήραν δίκαια το πρώτο τρίποντο της σεζόν, επικρατώντας με 2-0 της ομάδας της Χλώρακας, σκοράροντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.
Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό ο Ντζιλέ ενώ τα γκολ των «φτεροπόδαρων» διπλασίασε στο 57΄ ο Καμαρά.
H 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο (12/9) με επτά αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 19:00.
Το πρόγραμα του Σαββάτου (19:00):
Αναγέννηση Δερύνειας - Ένωση Νέων Παραλιμνίου
Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ Λύσης
Χαλκάνορας Ιδαλίου - Ηρακλής Γερολάκκου
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας - Εθνικός Άχνας
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα Κατωκοπιάς
ΑΕΠ Πολεμιδιών - Σπάρτακος Κιτίου
ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου