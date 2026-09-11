Στον Ερμή το πρώτο τρίποντο στη Β' Κατηγορία

Με νίκη του Ερμή επί του Ακρίτα στο στάδιο «Αμμόχωστος» άνοιξε η αυλαία του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Οι Αραδιππιώτες πήραν δίκαια το πρώτο τρίποντο της σεζόν, επικρατώντας με 2-0 της ομάδας της Χλώρακας, σκοράροντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό ο Ντζιλέ ενώ τα γκολ των «φτεροπόδαρων» διπλασίασε στο 57΄ ο Καμαρά.

H 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο (12/9) με επτά αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 19:00.

Το πρόγραμα του Σαββάτου (19:00):

Αναγέννηση Δερύνειας - Ένωση Νέων Παραλιμνίου

Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ Λύσης

Χαλκάνορας Ιδαλίου - Ηρακλής Γερολάκκου

ΠΑΕΕΚ Κερύνειας - Εθνικός Άχνας

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα Κατωκοπιάς

ΑΕΠ Πολεμιδιών - Σπάρτακος Κιτίου

ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου