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Επίσημο: Η Ελντένσε στα χέρια του Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κάτοχος των μετοχών της Ελντένσε, ομάδας της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας.

Στα χέρια του Λιονέλ Μέσι περνά η Ελντένσε. Η πρόεδρος της ισπανικής ομάδας η οποία και αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της χώρας σε μήνυμά της επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν για την αγορά των μετοχών της από τον Αργεντινό σουπερσταρ.

“Η Ελντένσε ξεκινά μία νέα εποχή στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι”, αναφέρει μεταξύ άλλων η Καρολίνα Ολγκίν σε μήνυμά της. Προσθέτει ότι αφήνει την ομάδα στα καλύτερα χέρια, χαρακτηρίζοντας τον Λίο ως την μεγαλύτερη εν ζωή ποδοσφαιρική προσωπικότητα στον κόσμο ενώ εκφράζει τη βεβαιότητά της για την πορεία της ομάδας με εκείνον στην ηγεσία.

Η μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας στον Μέσι ακόμη δεν έχει επικυρωθεί από τις ισπανικές Αρχές κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

sport-fm.gr 

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