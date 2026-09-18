Επίσημο: Η Ελντένσε στα χέρια του Μέσι!

Στα χέρια του Λιονέλ Μέσι περνά η Ελντένσε. Η πρόεδρος της ισπανικής ομάδας η οποία και αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της χώρας σε μήνυμά της επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν για την αγορά των μετοχών της από τον Αργεντινό σουπερσταρ.

“Η Ελντένσε ξεκινά μία νέα εποχή στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι”, αναφέρει μεταξύ άλλων η Καρολίνα Ολγκίν σε μήνυμά της. Προσθέτει ότι αφήνει την ομάδα στα καλύτερα χέρια, χαρακτηρίζοντας τον Λίο ως την μεγαλύτερη εν ζωή ποδοσφαιρική προσωπικότητα στον κόσμο ενώ εκφράζει τη βεβαιότητά της για την πορεία της ομάδας με εκείνον στην ηγεσία.

Η μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας στον Μέσι ακόμη δεν έχει επικυρωθεί από τις ισπανικές Αρχές κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

📯 COMUNICADO OFICIAL

El #CDEldense informa de que Carolina Holguín Tafur ha finalizado su etapa como presidente del Club Deportivo Eldense.



Bajo su liderazgo, la institución ha vivido un ciclo histórico caracterizado por la consecución de tres ascensos en una misma temporada,… pic.twitter.com/p1vFagIcYA — CD Eldense (@CD_Eldense) September 17, 2026

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