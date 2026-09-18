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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Ομόνοια 29Μ – ΑΕΚ και Πάφος FC – ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στις 20:00 η Ομόνοια 29Μ υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης», ενώ την ίδια ώρα η Πάφος FC φιλοξενεί την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Ομόνοια 29Μ – ΑΕΚ και Πάφος FC – ΑΕΛ

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Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στις 20:00 η Ομόνοια 29Μ υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης», ενώ την ίδια ώρα η Πάφος FC φιλοξενεί την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών και για τις δύο αναμετρήσεις. Στο Ομόνοια 29Μ – ΑΕΚ, η ομάδα της Λάρνακας έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη που δίνεται από τη Stoiximan στο 1.45. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 4.35, ενώ η επικράτηση της Ομόνοιας 29Μ στα 6.60.

Στις ειδικές αγορές της αναμέτρησης, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 3.10, ενώ το «Όχι» στο 1.34.

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Την ίδια ώρα στην Πάφο, η Πάφος FC υποδέχεται την ΑΕΛ, επίσης στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Η νίκη της Πάφου προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.34, με την ισοπαλία στα 4.80 και το διπλό της ΑΕΛ στα 8.50.

Ξεχωριστή επιλογή για το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» αποτελεί και το ενδεχόμενο να σημειωθεί αυτογκόλ, το οποίο προσφέρεται στα 10.00.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθενται επιλογές για Over/Under, γκολ, ημίχρονο, ειδικά στοιχήματα, χάντικαπ, ασιατικές αγορές και λεπτά, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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