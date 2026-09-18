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Bundesliga: Εκτός έδρας αποστολές για τους πρωτοπόρους

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga:

Εκτός έδρας υποχρεώσεις έχουν οι... «απόλυτες» Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου η Bundesliga. Η Φράιμπουργκ, η οποία είναι πρωτοπόρος της βαθμολογίας χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων της (σ.σ. +9 έναντι +6 των «κιτρινόμαυρων»), αντιμετωπίζει την Αϊντραχτ στη Φρανκφούρτη με στόχο τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει επικεφαλής στην κατάταξη. Από την πλευρά της, η Μπορούσια του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του -τραυματία- Γιάννη Κωνσταντέλια αναμετράται εκτός έδρας με τη Στουτγκάρδη και θέλει τους τρεις βαθμούς για να πανηγυρίσει το «4 στα 4» και να διατηρηθεί στο... ρετιρέ.

Στο μεταξύ, η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Ουνιόν Βερολίνου, στην αναμέτρηση με την οποία «ανοίγει η αυλαία» της 4ης «στροφής».

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου    18/9 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ   19/9 Γκλάντμπαχ-Μάιντς                   19/9 Αμβούργο-Κολωνία                    19/9 Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ        19/9 Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ              19/9 Λεβερκούζεν-Λειψία                  20/9 Σάλκε-Έλφερσμπεργκ                  20/9 Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ               20/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες) Φράιμπουργκ              9 Ντόρτμουντ               9 Άουγκσμπουργκ            7 Μπάγερν Μονάχου          7 Λειψία                   6 Έλφερσμπεργκ             6 Λεβερκούζεν              4 Μάιντς                   4 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης    4 Βέρντερ Βρέμης           4 Σάλκε                    4 Κολωνία                  4 Χοφενχάιμ                3 Στουτγκάρδη              3 Πάντερμπορν              1 Ουνιόν Βερολίνου         1 Γκλάντμπαχ               0 Αμβούργο                 0

 

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