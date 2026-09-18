Bundesliga: Εκτός έδρας αποστολές για τους πρωτοπόρους

Εκτός έδρας υποχρεώσεις έχουν οι... «απόλυτες» Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου η Bundesliga. Η Φράιμπουργκ, η οποία είναι πρωτοπόρος της βαθμολογίας χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων της (σ.σ. +9 έναντι +6 των «κιτρινόμαυρων»), αντιμετωπίζει την Αϊντραχτ στη Φρανκφούρτη με στόχο τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει επικεφαλής στην κατάταξη. Από την πλευρά της, η Μπορούσια του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του -τραυματία- Γιάννη Κωνσταντέλια αναμετράται εκτός έδρας με τη Στουτγκάρδη και θέλει τους τρεις βαθμούς για να πανηγυρίσει το «4 στα 4» και να διατηρηθεί στο... ρετιρέ.

Στο μεταξύ, η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Ουνιόν Βερολίνου, στην αναμέτρηση με την οποία «ανοίγει η αυλαία» της 4ης «στροφής».

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 18/9 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 19/9 Γκλάντμπαχ-Μάιντς 19/9 Αμβούργο-Κολωνία 19/9 Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 19/9 Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 19/9 Λεβερκούζεν-Λειψία 20/9 Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 20/9 Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 20/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες) Φράιμπουργκ 9 Ντόρτμουντ 9 Άουγκσμπουργκ 7 Μπάγερν Μονάχου 7 Λειψία 6 Έλφερσμπεργκ 6 Λεβερκούζεν 4 Μάιντς 4 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4 Βέρντερ Βρέμης 4 Σάλκε 4 Κολωνία 4 Χοφενχάιμ 3 Στουτγκάρδη 3 Πάντερμπορν 1 Ουνιόν Βερολίνου 1 Γκλάντμπαχ 0 Αμβούργο 0