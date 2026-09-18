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Ligue 1: Μαρσέιγ - Παρί για την 5η αγωνιστική!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία:

 Ολα τα φώτα θα είναι στραμμένα στο «Βελοντρόμ» και στο μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 μεταξύ της Μαρσέιγ και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Και οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καλά τη φετινή σεζόν και θα παλέψουν για τη νίκη. Σημαντικό είναι το ματς της πρωτοπόρου Λιλ στη Νίκαια κόντρα στην τοπική Νις, αλλά και της Μονακό με τη Λανς στο πριγκιπάτο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μονακό-Λανς

ΣΑΒΒΑΤΟ

Παρί FC-Στρασμπούρ
Λιόν-Ρεν
Λε Μαν-Λοριάν
Ανζέ-Τρουά
Τουλούζ-Χάβρη

ΚΥΡΙΑΚΗ

Οσέρ-Μπρεστ
Νις-Λιλ
Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Λιλ              10
Μονακό           10 
Ρεν              10
Λιόν              8
Παρί FC           8 
Στρασμπούρ        7
Μπρεστ            5
Λοριάν            5
Παρί Σεν Ζερμέν   5
Ανζέ              4  
Τρουά             4
Λανς              4
Μαρσέιγ           3
Οσέρ              3 
Λε Μαν            3
Χάβρη             2 
Τουλούζ           2
Νις               2

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