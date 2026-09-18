Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Στη 15η θέση βρίσκεται η Ομόνοια μετά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι πράσινοι ξεκίνησαν ιδανικά το οδοιπορικό τους, νικώντας στο ΓΣΠ την Ισπανική Θέλτα.

Τη 2η αγωνιστική το συγκρότημα του Μπεργκ θα πάει στη Σλοβενία για να παίξει με την Τσέλιε.

Δείτε τη βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)

Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν (19:45)

Τορένσε - Σάντερλαντ (19:45)

Τσέλιε - Ομόνοια (19:45)

Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ (19:45)

Λιόν - Κρίσταλ Πάλας (19:45)

Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ (19:45)

Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν (19:45)

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (22:00)

Ρεν - ΟΦΗ (22:00)

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ (22:00)

Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας (22:00)

Θέλτα - Γιουβέντους (22:00)

Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (22:00)

Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια (22:00)

Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ (22:00)

Μπενφίκα - Σέλτικ (22:00)